L’autunno, una stagione in cui la pioggia e i primi freddi si accompagnano ad una forte sensazione di malinconia. Così, viene spesso voglia di scacciarli con uno dei numerosi comfort food di questo periodo, come ad esempio le caldarroste. Meglio ancora, una fragrante e calda fetta di torta di mele tutta da gustare, magari accompagnandola ad una fumante tazza di té da bere a sorsi. Capita però che, con la ripresa dal lavoro o della scuola, la pigrizia regni sovrana una volta che si è tornati a casa. Persino accendere il forno sembra una fatica immane. Ecco, dunque, perché vedremo come preparare una torta di mele fredda a prova di pigrizia.

Per chi ha voglia di torta di mele ma non vuole accendere il forno ecco che arriva in soccorso questa ricetta da provare. Si tratta di una delle numerosissime reinterpretazioni di uno dei dolci più apprezzati, con una farcitura così delicata da sciogliersi in bocca.

Ingredienti per tortiera da 24 cm

Per la base

300 g di biscotti secchi;

130 g di burro.

Per la crema

3 mele adatte alla preparazione di dolci (in “È questa la torta alle mele che si prepara a settembre” illustriamo un’altra variante e spieghiamo quali sono le mele migliori da usare);

20 g di zucchero;

230 g di latte condensato;

40 g di cioccolato bianco;

450 g di panna da montare, già zuccherata;

succo di 1/2 limone.

Preparazione

Sciogliere il burro a bagnomaria e tritare i biscotti con un mixer, per poi versarli assieme in una ciotola.

Mescolare con l’aiuto di un mestolo in legno, fino ad ottenere un composto compatto.

Prendere una tortiera per dolci e rivestirla con la carta da forno.

Versare al suo interno il composto e livellarlo fino a creare una superficie omogenea.

Lasciar raffreddare in frigo per almeno mezz’ora.

Preparare la crema di mele

Lavare le mele, sbucciarne e tagliarne due a pezzetti.

Introdurle nel mixer e frullarle fino a ridurle in polpa, amalgamando con succo di limone e zucchero.

Far sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria e lasciarlo raffreddare.

Montare a neve la panna e versare al suo interno il cioccolato sciolto e il latte condensato.

Aggiungere la polpa di mele e mescolare con un mestolo di legno.

Completare la torta di mele fredda

Versare sulla base di biscotto.

Livellare la superficie del dolce e decorarlo con le fettine della mela rimanente.

Lasciarla in frigorifero per 3/4 ore.

Tagliarla e servirla.

Buon appetito!