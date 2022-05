Una colazione sana, soprattutto con il caldo di questo periodo, è la maniera migliore per iniziare la giornata. Gli studiosi sono tutti concordi nell’affermare che è un errore saltarla, a maggior ragione lo sarebbe con queste temperature. La maggioranza degli italiani non rinuncia al caffè al mattino, anche se non è detto sia così un bene. Conosciamo tutti le proprietà di questa bevanda e sappiamo che, per alcuni, non è propriamente consigliata.

Chi vive una vita particolarmente stressata non ha nel caffè l’alleato giusto, soprattutto al mattino. Per questo, a volte sarebbe meglio trovare un’alternativa. Se una tisana al rosmarino è una di queste, oggi ne andremo a scoprire un’altra. Con una ricetta che arriva direttamente dall’Inghilterra.

La terra della regina Elisabetta non è sicuramente famosa né per il caffè né tantomeno per il cibo, se si eccettuano alcune tipiche specialità. Il porridge, per esempio, è una di queste. Anche se il nome non è proprio un invito ad assaggiarlo, in realtà è tutt’altro che disprezzabile e potrebbe essere un valido sostituto del caffè. È un piatto che, con diverse varianti, è presente nella cucina africana, in quella russa e nella penisola scandinava, oltre che negli Stati Uniti.

Andiamo a vedere come prepararlo con degli ingredienti dolci d’accompagnamento, in modo da rendere la colazione non solo sana e nutriente, ma anche gustosa.

Ci occorreranno:

150 grammi di avena;

2 bicchieri d’acqua;

200 ml di latte;

2 cucchiai di miele d’acacia;

15 mandorle.

Per una colazione sana e nutriente al posto del caffè prepariamo questa semplice ricetta con acqua, latte e mandorle

Iniziamo la preparazione andando a mettere in ammollo l’avena. Prendiamo una pentola, la riempiamo d’acqua, versiamo i 150 grammi di questo cereale e li lasciamo all’interno per circa un’ora. Quando l’avena otterrà una consistenza collosa, sarà pronta per essere utilizzata.

Mettiamola in un altro pentolino e uniamola ai 200 ml di latte. Accendiamo il fuoco, facciamo cuocere lentamente e mescoliamo bene. Il latte dovrà essere assorbito perfettamente. Ci impiegheremo circa 6 o 7 minuti. Quindi spegniamo il gas.

Il composto ottenuto verrà versato in una terrina. Dopodiché lo amalgameremo insieme ai due cucchiai di miele e alle mandorle. Volendo, possiamo aggiungere anche della granella, per accentuarne il sapore. Mescoliamo bene e il nostro porridge sarà pronto da gustare. Miele e mandorle ci daranno le proteine giuste per iniziare al meglio la giornata.

Per una colazione sana e nutriente, al posto del solito caffè proviamo questa ricetta di origine britannica. Il porridge, quello che una volta era un pasto per i poveri, oggi è consumato da gran parte dei sudditi di Sua Maestà. Nulla a che vedere con l’aroma del caffè, forse, ma ogni tanto si può anche cambiare. Se poi vogliamo, possiamo abbinarlo a un soffice dolce senza uova e burro. In modo da completare il primo pasto della giornata con un carico di energia in più.

Lettura consigliata

Per risparmiare i soldi del bar a colazione, ecco come fare il cappuccino usando un oggetto che tutti abbiamo in casa