Il pasto più importante della giornata per i dietologici. Quello che non si ha mai il tempo di fare e che si può saltare, per tante, troppe persone. Una costante dicotomia che però mette tutti d’accordo nel weekend o nei giorni festivi. Allora, in quel caso, la colazione non è più superflua, ma diventa una coccola simbolica e necessaria. Tanto che per renderla ancora più significativa, si decide di farla al bar. Una sorta di santificazione pagana della festa.

A quel punto, allora, ci si lascia andare. Cappuccino, brioche, addirittura doppia per i più golosi, spremuta d’arancia, biscottini. Insomma, tante leccornie da mettere insieme e, per i single, da consumare magari leggendo un quotidiano, meglio se sportivo. Non più sveglia e caffè di fantozziana memoria, con pochissimi secondi per bere un caffè bollente, ma il relax più assoluto. La tazzina consumata velocemente, a casa come al bar, è uno dei simboli principi della vita frenetica di oggi. Quel che è peggio è che, molto spesso, anche i bambini vengono costretti a saltare la colazione in nome della fretta. Salvo poi, spesso, rimpinzarli di merendine da mangiare durante le ore mattutine, che non sono propriamente consigliate dai dietologi.

Quando si immagina di fare colazione al bar, un po’ come succede all’autogrill quando si viaggia per le vacanze, è la schiuma del cappuccino il primo pensiero. In molti sono convinti che quello del bar sia il top, ma è un mito che bisogna sfatare.

Per risparmiare i soldi del bar a colazione, ecco come fare il cappuccino usando un oggetto che tutti abbiamo in casa

Anche a casa nostra e senza bisogno di macchinette o frustini possiamo preparare un cappuccino più che valido. Intanto, dobbiamo pensare al caffè, che se preparato con la moka assume tutto un altro valore. Chiaramente dipende anche dalla scelta della fragranza, ma quello è un gusto personale, di conseguenza ognuno è giusto scelga l’aroma che più lo soddisfi. Intanto che il caffè sale, mettiamo a bollire il latte in un pentolino. Poi prendiamo un oggetto che chiunque di noi dovrebbe possedere in cucina.

Un barattolo, sia esso di vetro o di plastica. L’importante è che abbia una chiusura ermetica. Perché? Semplice, dobbiamo andare a versare proprio lì il nostro latte bollito. A quel punto, lo avvolgiamo in un canovaccio, per evitare di scottarci, e andiamo ad agitare bene per 30 secondi. Sentendoci, per quel breve periodo, come degli esperti barman. Dopodiché versiamo il latte nella tazza e, subito dopo, andremo a mettere il caffè.

Un’abbondante schiuma salirà in superficie, pronta per essere spolverata da cacao o cannella a piacere. Per risparmiare i soldi del bar a colazione, in pochissimi minuti avremo preparato un cappuccino davvero delizioso. Pronto in ogni momento, perché saltare il pasto più importante della giornata oltre a non essere salutare per il corpo è davvero un grande peccato.