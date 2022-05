In Italia c’è una competizione positiva che mette in concorrenza i piccoli Comuni. Parliamo del “Comune più fiorito d’Italia” in cui i vari borghi si giudicano in base ai fiori e alle piante verdi che scelgono di avere. Per far vincere il proprio Comune, molte famiglie cercano di mettere dei fiori sul proprio balcone di casa e spesso scelgono i gerani. Ad ogni modo, anche nei palazzi delle grandi città molte famiglie scelgono queste piante per riuscire ad arredare al meglio il proprio spazio esterno. Su questi fiori meravigliosi ci sarebbe un’enciclopedia da scrivere, ma gli Esperti di ProiezionidiBorsa si sono voluti concentrare sull’aspetto più difficile da gestire. Infatti, se i gerani non fioriscono adesso sul balcone è necessario agire subito cambiando qualcosa.

Potrebbe trattarsi del freddo

Il grave errore che noi umani facciamo quando cominciamo ad avere a che fare con i fiori e le piante è pensare che ciò che sentiamo noi lo sentano anche loro. Parliamo qui soprattutto di temperature: con l’arrivo della primavera ci svestiamo di più e cerchiamo i vestiti ottimali per non sentire il caldo che comincia ad arrivare. Tuttavia, la temperatura che noi consideriamo calda non è necessariamente quella ottimale per i gerani. Di conseguenza, non dovremmo metterli subito fuori sul nostro balcone, ma dovremmo continuare a tenerli in casa, almeno fino alla fine di maggio. In secondo luogo, quando li travasiamo in vasi più grandi da mettere sul balcone, non dovremmo usare dei terricci di bassa qualità. Infatti, queste piante richiedono una terra ricca di sostanze utili al loro sviluppo e quindi dovremmo farci consigliare dal nostro vivaista di fiducia.

Se i gerani non fioriscono adesso sul balcone è colpa di qualche nostro errore

Sempre dal vivaio, dobbiamo cercare di scegliere dei gerani che ci sembrano sani. Naturalmente, se li prendiamo prima del loro naturale ciclo di fioritura, queste piante non avranno ancora fiori. Poco male, basta che siano molto resistenti e che le foglie siano numerose. Quest’ultimo indicatore, infatti, ci dà delle informazioni precise sullo stato di salute della nostra nuova pianta.

Invece, quando i gerani cominciano a fiorire, dobbiamo ricordarci di pulirli con regolarità. Togliendo i fiori vecchi, riusciremo a favorire la comparsa di nuovi fiori. Dovremmo cercare di pulirli una o due volte alla settimana per ottenere i risultati sperati.

Approfondimento

Balconi lucidi e coloratissimi grazie a questa geniale soluzione