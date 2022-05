Gustosa, veloce e facile da preparare questa torta con due freschi frutti di stagione e non sono fragole e mele

L’estate è ormai in arrivo. Le alte temperature di questi giorni la stanno sensibilmente anticipando. Questo fa sì che anche alcuni frutti siano già maturati e pronti per essere raccolti. Sui banchi dei supermercati sono arrivate le prime ciliegie, ma non solo. Anche pesche e albicocche ormai si trovano ovunque. O di provenienza straniera, Marocco e Spagna, oppure già italiane. Certo, le prime non sono ancora le migliori e le più dolci, ma la sensazione è che fra qualche giorno, con i nuovi raccolti, il gusto migliorerà.

Maggio e giugno sono i mesi della frutta per eccellenza. Resistono ancora gli agrumi, ci sono sempre fragole e frutti di bosco, con pesche, albicocche e ciliegie a colorare il tutto. Davvero l’imbarazzo della scelta.

Se pensiamo a un dolce da preparare con la frutta, però, raramente ci vengono in mente abbinamenti che li riguardano. Immediatamente il pensiero corre alle mele, con cui si può preparare una torta tra le più buone al Mondo. Alle fragole, con delle meravigliose crostate, o alle pere, con la classica torta con il cioccolato.

Ecco perché oggi vogliamo proporre un abbinamento diverso, quello tra pesche e ciliegie, che si sposano perfettamente in una morbida torta. Un connubio di dolcezza e profumo, ottimo da mangiare a inizio giornata oppure per una nutriente merenda, soprattutto per i bambini. Ecco, dunque, gli ingredienti:

220 g di farina;

150 ml di latte;

130 g di zucchero di canna;

110 g di burro ammorbidito;

60 g di zucchero semolato;

2 uova;

una bustina di lievito per dolci;

sale;

2 pesche;

20 ciliegie.

Iniziamo la preparazione mescolando insieme sia lo zucchero di canna che quello semolato. Quindi aggiungiamo il burro che avremo ammorbidito, togliendolo dal frigorifero almeno mezz’ora prima. Amalgamiamo bene cercando di rendere il composto più cremoso possibile. Volendo, possiamo utilizzare anche uno sbattitore elettrico.

Alla crema che otterremo, andiamo ad aggiungere le due uova. Giriamo ancora, prima di versare la farina e il lievito ben setacciato. A poco a poco, poi, andremo ad aggiungere il latte. Come sempre, dovremo stare attenti a non far formare dei grumi, rendendo il composto più omogeneo possibile.

Una volta terminata questa operazione, prenderemo una tortiera, imburrandola su tutta la superficie, per poi versare il tutto, prima di occuparci di pesche e ciliegie. Dovremo lavare accuratamente entrambi i frutti e poi tagliarli a fettine sottili. Andremo poi a disporle sul composto, in maniera uniforme.

Scalderemo il forno a 180 gradi e lasceremo cuocere per 50 minuti circa. Il suo profumo inebrierà la cucina e il suo sapore sarà davvero una delizia per il palato.

Gustosa, veloce e facile da preparare questo dolce a base di ciliegie e pesche, due frutti tipicamente estivi che si sposeranno perfettamente in questo dolce. Da mangiare a colazione, così come merenda nutriente e golosa. Non solo, perché si farebbe gran figura preparandola in occasione di un picnic, magari in combinata con un’altra super leccornia.

