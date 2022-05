Quando siamo di fretta o abbiamo poca voglia di metterci ai fornelli, sarebbe davvero di grande aiuto avere un ricettario di preparazioni da fare al volo. Sulle nostre pagine, ad esempio, abbiamo segnalato tantissime ricette di questo tipo da poter inserire direttamente in una raccolta.

Tra i piatti più semplici e veloci che possiamo realizzare rientrano i famosi muffin salati agli asparagi. Pronti in pochissimi minuti, sono ideali da servire come antipasto o nel corso di un aperitivo.

Nella ricetta di oggi, invece, vedremo come realizzare delle gustosissime polpette di pollo che faranno impazzire chiunque le assaggerà. Per prepararli ci serviranno:

500 g di petto di pollo;

2 patate di medie dimensioni;

metà cipolla di Tropea;

un cucchiaino di paprika affumicata o piccante;

un cucchiaino di sale;

un cucchiaio di fecola di patate;

mezzo cucchiaino di pepe nero macinato;

prezzemolo.

Per una cena veloce ed economica ecco le polpette di pollo da fare in 10 minuti senza neanche accendere il forno

Per prima cosa, laviamo bene le patate ed eliminiamo la buccia esterna. Attenzione però a non buttarle nell’immondizia, perché potremmo riutilizzarle in altre ricette. Infatti, con le bucce si potrebbero realizzare delle deliziose chips croccanti o una gustosissima frittata. Una volta pelate, quindi, tagliamole a metà e sbollentiamole leggermente per circa 5 minuti in abbondante acqua salata.

A questo punto non ci resta che aggiungere nel mixer il petto di pollo crudo, le patate appena sbollentate e metà cipolla di Tropea. Fatto ciò, inseriamo tutti gli aromi con le dosi indicate in alto e qualche fogliolina di prezzemolo. Frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Se dovesse risultare troppo secco, aggiungiamo anche un filo di olio EVO per renderlo più morbido.

Ora riversiamo il composto all’interno di una ciotola e, da esso, iniziamo a ricavare delle polpette leggermente schiacciate. Una volta finito, scaldiamo un filo di olio in una padella e rosoliamo le polpette da entrambi i lati finché saranno ben dorate. Quindi, con pochissimi ingredienti e in pochi passaggi, per una cena veloce ed economica ecco come realizzare queste deliziose polpette di pollo.

