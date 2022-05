Nella nostra rubrica dedicata alla cucina, oggi sveleremo ai nostri Lettori un piatto davvero originale e super goloso, da servire anche come antipasto.

L’ingrediente principale sarà l’asparago, il re degli ortaggi di questa stagione e che sarà disponibile in commercio ancora per poco tempo.

In questa ricetta, dunque, sfrutteremo gli asparagi per preparare dei morbidissimi muffin salati che saranno un vero successo. Semplici ed estremamente deliziosi, si preparano anche in poco tempo e con pochissimi ingredienti. Per realizzarli avremo bisogno di:

400 g di asparagi verdi freschi;

200 g di farina;

150 ml di latte;

1 uovo;

un vasetto di yogurt bianco;

120 g di speck;

120 g di scamorza;

45 g di Pecorino Romano grattugiato;

9 g di lievito per torte salate.

Per sfruttare al meglio gli asparagi ecco un delizioso piatto pronto in 10 minuti da servire come antipasto

Innanzitutto, laviamo bene i nostri asparagi assicurandoci di eliminare qualsiasi traccia di terra. A questo punto, tagliamo la parte inferiore più dura e versiamoli in una pentola con abbondante acqua bollente. Per questa preparazione, le punte dovranno stare al di fuori dell’acqua.

Una volta sbollentati, estraiamo gli asparagi dalla pentola, tagliamoli a tocchetti e mettiamoli da parte.

Ora procediamo con la preparazione dell’impasto. Aggiungiamo un uovo all’interno di una ciotola e versiamo la farina setacciata. Dopo aver mescolato per bene, versiamo anche tutto il latte e lo yogurt.

Fatto ciò, diamo un’ulteriore mescolata al tutto, incorporando anche il Pecorino grattugiato, il lievito e gli asparagi. Rimescoliamo nuovamente, aggiungendo anche un pizzico di sale, dopo di che aggiungiamo la scamorza e lo speck, entrambi tagliati a dadini.

A questo punto, dopo aver rimescolato per un’ultima volta, il nostro impasto per i muffin salati sarà pronto. Ora non ci resta che trasferire il tutto all’interno degli stampini precedentemente imburrati ed inserire la teglia in forno preriscaldato. Dovranno cuocere a 180 gradi per circa 25 minuti, facendo attenzione a non bruciarli. Quando saranno pronti, estraiamoli dal forno e lasciamoli intiepidire per qualche minuto, per far sì che i sapori siano ben distinguibili durante l’assaggio. Quindi, per sfruttare al meglio gli asparagi e stupire gli ospiti, possiamo portare a tavola questo piatto originale e gustoso. Inoltre, sempre con gli asparagi, possiamo impreziosire la nostra carrellata di antipasti anche con questi fantastici fagottini al limone.

