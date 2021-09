Il pomodoro è da sempre considerato il re dell’orto e il protagonista indiscusso della cucina italiana. La pasta con il pomodoro è uno dei piatti più rappresentativi nella nostra tradizione culinaria. Amato dai turisti e copiato in tutti i ristoranti del Mondo.

Ma sono infinite le ricette che si possono preparare con questo ortaggio. Il pomodoro è molto versatile e si presta perfettamente per la preparazione di ricette calde e fredde. Pensiamo ad una gustosa caprese in estate o al ragù cotto per molte ore come facevano le nostre nonne.

Le proprietà salutari del pomodoro

Il pomodoro è un alimento che contiene pochissime calorie, circa 18 per 100 grammi, ed è composto per il 95% di acqua.

Ricordiamo che questo ortaggio è un’ottima fonte di preziosi nutrienti. Contiene vitamina C che contrasta i radicali liberi e rafforza le difese immunitarie. Favorisce la diuresi e la presenza del licopene aiuta la salute degli occhi e della prostata. Insomma, un piccolo ortaggio e tantissimi benefici. Ma ricordiamo che mangiare pomodori non maturi può provocare dei problemi alla salute.

Per un sugo delizioso e senza acidità basta solo questo semplice trucchetto da sapere assolutamente

Abbiamo poc’anzi affermato che il piatto tipico che rappresenta l’italianità all’estero è la pasta al sugo. Una ricetta semplice, gustosa, ma anche molto insidiosa. Infatti, non tutti sanno che per cucinare un sugo perfetto come da tradizione bisogna utilizzare questa varietà di pomodori saporiti e succosi.

Spesso quando utilizziamo il pomodoro imbottigliato possiamo imbatterci in un fastidioso problema. Infatti, questo ortaggio ha un alta concentrazione di acidità che alle volte può compromettere il nostro sugo.

Ma come possiamo fare? Ecco quindi, che per un sugo delizioso e senza acidità basta solo questo semplice trucchetto da sapere assolutamente.

Se utilizziamo dei pomodori pelati in scatola o in bottiglia, ricordiamo di aggiungere al nostro sugo, un pizzico di zucchero mescolato ad un pochino di curcuma. Questi due ingredienti hanno il potere di neutralizzare l’acidità del pomodoro.

Ma non esageriamo con le dosi perché potremmo alterare il sapore del pomodoro. Questo è un semplice trucchetto che aiuterà ad eliminare quella fastidiosa acidità e a rendere il sugo più dolce.

Altri utili metodi

Oltre a zucchero e curcuma, possiamo utilizzare anche un pizzico di bicarbonato, che aiuterà ad assorbire l’acidità. Anche un pezzo di carota o patata, da cuocere con il sugo, può risolvere il problema. Non dimentichiamo, infine, il vecchio rimedio della nonna. Utilizzare solo un pizzico di zucchero, per rendere il sugo più dolce, senza alterare il suo sapore.