Il pomodoro è il protagonista di tantissime ricette, grazie alla sua versatilità che lo rende adatto ad ogni tipo di preparazione. Un alimento fondamentale nelle dieta mediterranea.

Cotti o crudi, non possono mai mancare sulle nostre tavole. Poche calorie ma tantissime proprietà benefiche per il nostro corpo. Contengono il potassio che aiuta a ridurre la pressione arteriosa e la vitamina C che combatte i radicali liberi.

Ancora, contengono fosforo che favorisce i processi di riparazione delle cellule e licopene che aiuta la salute degli occhi e agisce come un infiammatorio naturale. Tantissimi benefici in un alimento così piccolo.

La tipica ricetta italiana

Vengono coltivate tantissime varietà di pomodori, tutte differenti tra loro per grandezza, sapore, grado di acidità e forma. Il colore varia dal rosso, al giallo al nero.

Il pomodoro si presta splendidamente a ogni tipo di cottura e di preparazione. Ma tutto il suo sapore viene esaltato grazie a questa ricetta tipica italiana.

Parliamo del sugo con la passata di pomodoro della tradizione. Pochi ingredienti ma tanto gusto.

Il sugo al pomodoro fresco accompagnato da una foglia di basilico è il condimento mediterraneo per eccellenza. Ma non tutti sanno che per cucinare un sugo perfetto come da tradizione bisogna utilizzare questa varietà di pomodori saporiti e succosi.

Un piatto semplice ma che necessita di un pomodoro in particolare.

Parliamo del pomodoro San Marzano. Varietà riconosciuta come prodotto ortofrutticolo italiano a denominazione di origine protetta.

Si riconosce immediatamente grazie al colore rosso brillante e alla sua forma tipica allungata e cilindrica. La buccia è molto sottile e si stacca facilmente. Mentre la polpa è soda, quasi completamente priva di semi e poco acquosa. Il sapore è inconfondibile, agrodolce e pieno.

Per una passata di pomodoro come quella delle nonne è questo il pomodoro da utilizzare.

Un piccolo gioiello italiano conosciuto in tutto il Mondo per la sua bontà.