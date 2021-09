Mancano ormai meno di un paio di settimane all’equinozio di settembre, che segna l’inizio dell’autunno. Uno dei dolci caratteristici di questo periodo è la torta di mele. Stavolta illustreremo la ricetta di una variante ispirata ai famosi biscotti Cuor di Mela della Mulino Bianco.

Prepariamoci all’autunno con una torta dal cuore di mela e il profumo di cannella

Ingredienti per uno stampo da 18 cm

a) 330 g di farina 00;

b) 165 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente;

c) 1 uovo medio;

d) 2 tuorli d’uovo;

e) 130 g di zucchero di canna;

f) 1 cucchiaino raso di lievito per dolci;

g) buccia di 1 limone biologico;

h) 1 pizzico di sale.

Per il ripieno

a) 4 mele;

b) 3 cucchiai di zucchero semolato;

c) 1 limone biologico piccolo;

d) 1 cucchiaino di cannella in polvere.

Procedimento

Pasta frolla

Montare il burro morbido con lo zucchero, la buccia di limone e un pizzico di sale. Per farlo, usare le fruste elettriche o la planetaria.

Smettere solo quando l’impasto risulterà cremoso e spumoso.

Aggiungere le uova una alla volta e continuare a mescolare con le fruste a mano a mano. Non mettere altre uova nell’impasto fin quando il precedente non risulterà completamente amalgamato. L’impasto deve presentarsi liscio e privo di grumi.

Setacciare il lievito e mescolarla con la farina. Aggiungere il tutto all’impasto e mescolare nuovamente con l’aiuto di una spatola.

Lavorare l’impasto in modo tale da formare una palla, aiutandosi con la farina se la pasta frolla si appiccica alle mani.

Riporre la frolla in frigo a riposare.

Ripieno

Tagliare le mele a pezzetti e metterle in una pentola.

Aggiungere zucchero, cannella, il succo filtrato di mezzo limone piccolo e la sua buccia. Mescolare gli ingredienti.

Metterli a cuocere a fuoco medio per circa quindici minuti di tempo, schiacciando di tanto in tanto i pezzi di mela coi rebbi di una forchetta.

Scolare le mele in modo da ottenere una composta asciutta.

Raccoglierne anche il succo, da mettere da parte.

Preparazione del dolce

Dividere la frolla in due parti di diverse dimensioni: una più grande l’altra più piccola.

Stendere la parte più grande usando un mattarello. Farle assumere uno spessore di circa cinque millimetri.

Infarinare e imburrare una teglia, per poi foderarla. Bucherellarne il fondo coi rebbi di una forchetta.

Una volta che si sarà raffreddato, aggiungere il ripieno di mele.

Stendere il secondo strato di pastafrolla, facendogli assumere a sua volta uno spessore di cinque millimetri.

Adagiarlo sul ripieno, ricoprendo tutti i pezzi di mela e sigillare i bordi della torta infilandoli lungo il bordo della teglia.

Incidere la superficie della torta con un coltello con delle strisce oblique, formando una serie di rombi.

Spennellarla con parte del succo di mela precedentemente messo da parte e spolverarla con un cucchiaio di zucchero.

Riporre in frigo per circa trenta minuti.

Cottura

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per i primi venti minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, abbassare la temperatura di cottura a 160°.

Dopo un quarto d’ora, spennellare nuovamente la superficie della torta con il succo di mela e spolverarla con altro zucchero.

Lasciar cuocere la torta cuor di mela per altri quindici minuti.

La torta cuor di mela è l’ideale per il tè delle cinque!

Prepariamoci all’autunno con una torta dal cuore di mela e il profumo di cannella e… un tè caldo. La scelta del gusto dipende dai propri gusti personali. In linea di massima, è preferibile una miscela che richiami il sapore della mela, per affinità o contrasto. Ad esempio, un tè con pezzetti essiccati di mela o una miscela alla ciliegia.

In alternativa, optare per il classico tè inglese al bergamotto, l’Earl Grey. Attenzione: è importante che sia di ottima qualità. Le miscele di scarsa qualità tendono ad avere un sapore sgradevole per l’errata aromatizzazione.