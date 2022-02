Il finocchio è un ortaggio tipico del periodo, molto apprezzato per le sue proprietà benefiche legate alla digestione. Infatti, tra i più classici rimedi della nonna non possiamo non citare la tisana al finocchio. Molti la bevono dopo i pasti perché pare sia in grado di favorire la digestione e ridurre il gonfiore.

Con i finocchi possiamo preparare anche gustosi contorni e realizzarli in molti modi diversi. Tra i più comuni ci sono la cottura al forno, per farli gratinati, o semplicemente stufati in padella. Ma solo pochi sanno come utilizzarli per preparare una pietanza irresistibile.

Oggi infatti, con questa ricetta, vogliamo usare il finocchio per realizzare un gustoso piatto che sarà capace di conquistare anche i palati più esigenti.

Potremmo stupirci scoprendo quanto possa essere goloso se usato per preparare una sfiziosa parmigiana oppure, come in questo caso, un primo piatto.

Ingredienti

3 finocchi;

250 g di pasta corta;

45 g di formaggio grattugiato;

100 g di speck;

20 ml di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per un primo piatto goloso da far perdere la testa cuciniamo così i finocchi anziché gratinati, in padella o stufati

Puliamo i finocchi e tagliamo i gambi fino alla base rimuovendo anche la barbetta verde. Eliminiamo il torsolo e le foglie esterne più dure. Tagliamo il finocchio a spicchi, laviamoli per bene e trasferiamoli in una pentola d’acqua leggermente salata. Facciamoli sbollentare per circa 15 minuti.

Intanto, mettiamo sul fuoco un tegame con l’acqua per la pasta. Mentre aspettiamo che raggiunga l’ebollizione, scoliamo i finocchi e mettiamoli in un mixer. Uniamo il parmigiano, il sale, il pepe e frulliamo il tutto.

Avremo così ottenuto una crema che teniamo da parte per condire la pasta. Facciamo cuocere la pasta e, intanto, in un tegame versiamo l’olio. Tagliamo lo speck a striscette e facciamolo cuocere per renderlo croccante.

Scoliamo la pasta al dente e mettiamola in padella insieme allo speck. Versiamo la crema ai finocchi sulla pasta, amalgamiamo il tutto e serviamo.

Consigli

Per un primo piatto goloso possiamo provare a cucinare i finocchi in questo modo davvero semplice e veloce. Quest’ortaggio ha un sapore delicato e fresco e si lega perfettamente allo speck per dare l’equilibrio che serve al piatto.

Lo speck è anche un ingrediente davvero perfetto per rendere delle lasagne al forno senza ragù davvero irresistibili.

