Come risparmiare quotidianamente sulla bolletta dell’acqua potabile di casa grazie a 2 facili regole e 1 errore da evitare

Giornalmente ci troviamo a dover affrontare delle spese. Fatture, alimenti, prodotti per la casa, cibo per il cane e molto altro che non ci lascia un attimo di respiro. Ma sono soprattutto le bollette a pesare sulle famiglie. Solo nel primo trimestre del 2022 si è verificato un forte rincaro sulle utenze base. Purtroppo, sappiamo bene che servizi quali gas, luce, riscaldamento e acqua sono essenziali per ognuno di noi.

La soluzione, quindi, non è sicuramente farne a meno, ma cercare di minimizzarne l’uso senza fare rinunce. Infatti, bastano pochi accorgimenti per riuscire a tagliare su alcune spese. Oggi vedremo come risparmiare quotidianamente sulla bolletta dell’acqua potabile grazie a pochi consigli pratici. Inoltre, ci soffermeremo su un errore molto comune causa dell’impennata della bolletta.

Docce brevi e lavatrice e lavastoviglie a pieno carico non bastano

Ci sono accorgimenti contro lo spreco dell’acqua che tutti conosciamo. Fare docce lunghissime e lasciare scorrere l’acqua nel lavandino senza utilizzarla è assolutamente sbagliato. Tuttavia, cercare di risparmiare solo evitando queste azioni non darà grandi frutti.

Ogni giorno ognuno di noi consuma circa 150 litri d’acqua per mangiare, cucinare e fare le pulizie. Per non parlare di quanta acqua si spreca per la produzione di carne e prodotti ortofrutticoli. Questo ci dà la misura di quante possano essere le azioni virtuose che possiamo fare per creare un vero risparmio.

Molto importante, per esempio, è fare un uso sapiente degli elettrodomestici quali lavatrice e lavastoviglie. Utilizzarle a mezzo carico non fa altro che raddoppiare i lavaggi e quindi l’acqua impiegata. Ma, come si diceva, ci sono gesti ancor più piccoli che possono fare la differenza.

Come risparmiare quotidianamente sulla bolletta dell’acqua potabile di casa grazie a 2 semplici regole e 1 errore da evitare

Abbiamo mai pensato a quanta acqua esce dal rubinetto in un secondo ogni volta che lo apriamo? Si parla di circa 12 litri al minuto e, se perde o non chiude bene, si arriva anche a 100 litri di acqua al giorno.

L’utilizzo di un frangigetto, un piccolissimo ed economico oggetto, può farci risparmiare molto sulla bolletta. Questo grazie al fatto che il getto d’acqua viene miscelato con l’aria. Così guadagneremo anche un getto più forte.

Un altro metodo efficace sembrerebbe quello della bottiglietta d’acqua nella cassetta del WC. Curiosamente lo sciacquone dell’acqua consuma più del 30% della nostra bolletta. Infatti, ogni volta che lo premiamo mandiamo giù 10 litri d’acqua. Con una bottiglietta da ½ o 1 litro e ½ mezza piena inserita nella cassetta, invece, se ne riduce la capienza. Riportiamo questo trucchetto perché è popolare in rete, promettendo un risparmio che sarà pari al peso dell’acqua contenuta nella bottiglia.