Mangiare è uno dei più grandi piaceri della vita. Non sempre però possiamo pensare alla gola trascurando ciò che fa bene al nostro organismo.

Quando possiamo, è sempre meglio utilizzare frutta e verdura di stagione per preparare i nostri piatti. In questo modo potremmo cogliere il massimo beneficio da ogni ortaggio.

Tra le verdure diffuse in questo periodo ci sono le cime di rapa. Questo ortaggio, che appartiene alla famiglia delle Crucifere, possiede un sapore piuttosto deciso e leggermente amarognolo. Fortunatamente, ci sono dei modi per addolcirlo togliendo l’amaro e renderlo così più appetibile.

Le cime di rapa sono un vero e proprio toccasana per l’organismo perché sono estremamente povere di grassi, ma ricchissime di fibre.

Proprio per questo motivo, le cime di rapa potrebbero essere utili a stimolare l’intestino e contribuire così ad una sua buona e regolare attività.

Oggi vogliamo spiegare come realizzare una semplice ricetta con quest’ortaggio, perfetta da preparare in pochi minuti.

Ingredienti

400 g di cime di rapa;

50 g di pomodori secchi;

25 g di acciughe sott’olio;

1 spicchio d’aglio;

30 g di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Ecco come cucinare le cime di rapa in padella e gustare un contorno sfizioso che favorirebbe il benessere intestinale

Iniziamo pulendo le cime di rapa con un coltello. Rimuoviamo i gambi e laviamo le foglie con abbondante acqua corrente. Portiamo a bollore in una pentola l’acqua leggermente salata e lasciamo sbollentare le cime di rapa per almeno 5 minuti.

Nel frattempo, sbucciamo uno spicchio d’aglio e tritiamolo finemente. Mettiamolo in un tegame con l’olio extravergine d’oliva e le acciughe. Dopo un paio di minuti, uniamo al soffritto anche i pomodori secchi tagliati a pezzetti e lasciamoli insaporire.

A questo punto, potremo scolare le cime di rapa che finalmente risulteranno morbide. Quando avranno perso gran parte dell’acqua in eccesso, mettiamole in padella e facciamole cuocere per 10 minuti. Dopo aver salato e pepato a piacere, il nostro contorno di cime di rapa sarà pronto per essere servito e gustato.

Consigli

Ecco come cucinare le cime di rapa per mangiare un contorno ricco di gusto ma sano. Questo contorno è perfetto da servire per accompagnare secondi piatti di carne o di pesce.

I pomodori secchi possiedono una spiccata sapidità e sono perfetti per realizzare torte e plumcake salati. In questa pietanza consigliamo di dosare attentamente il sale anche per la presenza delle acciughe.

Infine, se vogliamo cambiare ortaggio di riferimento, possiamo sostituire le cime di rapa con i friarielli: provare per credere.

