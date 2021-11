La parmigiana è uno dei piatti della tradizione più amati ed apprezzati. Generalmente, questo piatto si prepara utilizzando le melanzane come verdura principale.

Ciò nonostante, ne esistono moltissime varianti, alcune più salutari, altre più golose. Se vogliamo scoprirne una, è questa la cremosissima parmigiana facile e veloce da preparare che sta conquistando tutti.

Oggi invece vogliamo proporne una versione tipicamente autunnale ed incredibilmente buona. Infatti, chi ama la parmigiana non sa cosa si perde se non prova questa cremosa e sfiziosissima variante pronta a conquistare tutti.

Se vogliamo scoprire tutti gli ingredienti e come realizzarla, consigliamo di continuare nella lettura di questo articolo.

Ingredienti

500 grammi di cavolfiore;

500 grammi di finocchi;

400 grammi di zucca;

6 foglie di verza;

300 grammi di fontina;

100 grammi di formaggio grattugiato;

50 grammi di burro;

6 foglie di salvia;

1 spicchio d’aglio;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, laviamo e rimuoviamo tutte le parti in eccesso del cavolfiore, dei finocchi e della zucca. Tagliamole dello spessore di mezzo centimetro, esattamente come se fossero delle melanzane a fette. Mettiamole in una teglia, aggiungiamo un filo d’olio, un pizzico di sale e facciamole cuocere per circa mezz’ora. Consigliamo di disporle in leccarde diverse per velocizzare il procedimento.

Mentre le verdure sono in forno, tagliamo la fontina a fette sottili. Dopodiché, mettiamo il burro in un pentolino a fuoco lento. Aggiungiamo uno spicchio d’aglio schiacciato e le foglie di salvia. Non appena il burro cambia colore, possiamo toglierlo dal fuoco.

A questo punto, le verdure saranno pronte. Pertanto, oleiamo una pirofila ed iniziamo a disporre le verdure a nostro piacere. Per ogni strato, aggiungiamo qualche foglia di verza, disponiamo la fontina a fette ed una spolverata di formaggio grattugiato.

Ripetiamo il procedimento finché avremo verdure e formaggio a disposizione. Dopo aver filtrato il burro aromatizzato, versiamolo sull’ultimo strato e aggiungiamo un pizzico di pepe. Inforniamo la nostra parmigiana di verdure autunnali per circa 30 minuti a 180 gradi.

Consigli

Possiamo conservare questa deliziosa e particolare parmigiana di verdure in frigorifero per non più di 3 giorni. Noi abbiamo utilizzato zucca, cavolfiore, finocchi e verza ma possiamo scegliere le verdure che più amiamo. Ad esempio, possiamo usare le barbabietole, i broccoli e il sedano rapa come base per questo fantastico piatto.