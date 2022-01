Uno dei piatti che più di tutti rappresenta il pranzo della domenica in famiglia è senza dubbio la lasagna. Questa pietanza mette d’accordo grandi e piccini senza difficoltà perché prelibata ed invitante.

Possiamo realizzarla in molti modi, dai più leggeri e salutari a quelli più ricchi di gusto, anche usando dei buonissimi ortaggi di stagione.

La lasagna più tradizionale si prepara con il ragù di carne, condimento che rende questo primo piatto davvero ricco e completo.

In alternativa, possiamo preparare una sua versione bianca e vegetariana ma comunque incredibilmente irresistibile. Insomma, basta lasciare spazio alla fantasia per rendere questo piatto il re indiscusso delle tavole. Oggi vogliamo svelare una ricetta dal sapore unico ed inconfondibile che realizzeremo senza il ragù. Scopriamo insieme gli ingredienti e tutti i passaggi.

Ingredienti

250 g di lasagne fresche;

2 cespi di radicchio;

300 g di gorgonzola;

150 g di speck;

500 ml di besciamella;

80 g di noci;

50 g di formaggio grattugiato;

50 g di burro;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come cucinare delle lasagne al forno morbide e cremose senza ragù con questa veloce e preziosa ricetta

Per iniziare, laviamo e mondiamo il radicchio. Tagliamolo a listarelle e facciamolo cuocere in padella per 5 minuti con una noce di burro ed un pizzico di sale. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Tagliamo lo speck a listarelle e il gorgonzola a pezzetti. Stendiamo uno strato di besciamella sul fondo della pirofila e cominciamo a comporre la nostra lasagna. Quindi, adagiamo un primo strato di lasagne, un po’ di radicchio precedentemente rosolato, dello speck, il gorgonzola e una parte di noci.

Aggiungiamo altra besciamella e ripetiamo il procedimento in modo da creare 2 o 3 strati. Terminiamo con la besciamella e spolverizziamo con il formaggio grattugiato. Infine, aggiungiamo un po’ di pepe e il burro a fiocchetti in modo che la lasagna non si secchi. Inforniamo la pirofila e facciamo cuocere le lasagne per circa 25 minuti.

Consigli

Abbiamo visto come cucinare delle lasagne al forno morbide in modo semplice e veloce. A cottura terminata il profumo di queste lasagne ci travolgerà e rimarremo stupiti dall’esplosione di sapore al primo assaggio.

Per decorare possiamo aggiungere qualche noce sbriciolata in superficie. Questa ricetta è molto veloce perché non richiede particolari preparazioni. Tuttavia, possiamo realizzare la besciamella fatta in casa in soli 5 minuti. Basterà unire in un pentolino 50 grammi di burro e la stessa quantità di farina 00. Mescoliamoli con una frusta fino al completo scioglimento. A questo punto, aggiungiamo mezzo litro di latte a filo mescolando sempre a fuoco medio.

Dopo pochissimi minuti, otterremo una salsa densa. Quindi aggiungiamo sale e pepe ed usiamo la besciamella per impreziosire la nostra lasagna.

