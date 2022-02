Non serve la piastra per capelli lisci come spaghetti e morbidi come la seta se abbiamo in casa questi pochi ingredienti naturali

I capelli lisci sono croce e delizia di molte donne, o almeno di tutte quelle che non nascono con un liscio spaghetto naturale.

A complicare la situazione sono spesso gli spot pubblicitari o i social, dove ci vengono mostrate chiome lisce e splendenti come la seta.

Molte di noi sono per la maggior parte costrette a ricorrere a phon, spazzola e piastra per un risultato talvolta comunque insoddisfacente.

Alla prima goccia di pioggia o con un po’ di clima umido ecco che i capelli si increspano perdendo piega e stile.

Negli ultimi anni si sono diffusi sistemi di stiraggio leggermente meno invasivi della famosa “contro permanente” dei primi anni 2000.

In particolare al momento sono molto in voga i trattamenti alla cheratina, effettivamente in grado di disciplinare il capello a lungo.

Stiamo parlando, tuttavia, di un metodo non proprio per tutte le tasche.

Come possiamo risolvere dunque il nostro problema?

Qualche accortezza per ridurre il crespo

La bella notizia è che non serve la piastra per capelli lisci come nelle pubblicità, né tantomeno trattamenti costosi.

Prima di scoprire qual è la soluzione a costo quasi zero e interamente naturale vediamo come contrastare quotidianamente il crespo.

Innanzitutto, è importante evitare di lavare i capelli con acqua troppo calda, preferendo invece una temperatura tiepida e un ultimo risciacquo freddo.

Dovremmo, inoltre, evitare di spazzolare i capelli in modo troppo vigoroso, evitando così di spezzarli.

Il segreto consiste poi nel non asciugarli mai a testa in giù, come molte fanno, ma soprattutto, anche in questo caso, evitare le alte temperature.

Impostiamo quindi il nostro phon sul calore medio e asciughiamo mantenendo la giusta distanza dalla chioma.

Ricordiamo, infine, di utilizzare appositi prodotti e non esagerare con i lavaggi, che se eccessivi possono ridurre le naturali difese del capello.

Non serve la piastra per capelli lisci come spaghetti e morbidi come la seta se abbiamo in casa questi pochi ingredienti naturali

Per ottenere capelli naturalmente lisci possiamo preparare una crema fatta in casa con pochi semplici ingredienti tutti naturali.

Per questo trattamento avremo bisogno di:

cocco fresco;

latte;

miele;

avena macinata;

amido di mais.

Con un frullatore mixiamo mezzo cocco, un cucchiaio di avena, uno di miele ed un bicchiere di latte.

Versiamo il composto in un pentolino aggiungendo un cucchiaio di amido di mais e acqua quanto basta per diluire il tutto.

Facciamo bollire a fuoco molto basso e amalgamiamo fino ad ottenere una crema liscia e compatta.

Una volta raffreddata applichiamola sulla chioma insistendo sulle lunghezze.

Avvolgiamo il capo con della pellicola e lasciamo agire per circa 40 minuti o, se abbiamo tempo, anche di più.

Risciacquiamo e procediamo con la solita piega.

Se avremo seguito bene dosi e passaggi è molto probabile che non avremo neanche bisogno della piastra guadagnando in nutrimento e bellezza della chioma.

Approfondimento

Liberiamoci delle doppie punte senza tagliare con questo metodo furbo che rinforza il capello e lo rende morbido e lucente