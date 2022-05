Non solo per la voglia di tornare a gustare il gusto della libertà, ma anche a livello di fashion. Per un look straordinariamente alla moda prepariamoci perché sarà un’estate alla grande. Abbiamo visto su queste pagine quali saranno le prime anticipazioni delle tendenze estive 2022. Dagli occhiali ai costumi, dai pareo fino alla bigiotteria che tornerà alla grandissima e con questi modelli suggeriti dalla nostra Redazione. Mentre per quanto riguarda gli accessori da passeggio, invitiamo alla lettura finale. Oggi però ci occuperemo di un vero e proprio cult della moda femminile: lo short. Anche nella versione bermuda, che, d’estate permette di mettere in mostra la gamba abbronzata. Meglio ancora se tonica e snella, magari seguendo questo percorso sportivo che potrebbe aiutare.

Un’esplosione di verde smeraldo

Avevamo anticipato nei nostri articoli precedenti, al di là dei modelli veri e propri, che sarà un colore a dominare l’estate 2022: il verde. Sia nella versione militare, in tinta unita però senza macchie e magari abbinato a magliette e camicette dello stesso colore. Ma soprattutto della tonalità smeraldo. In questo caso, oltre a shorts e bermuda, gli esperti prevedono una vera e propria esplosione nelle minigonne.

Non mancherà assolutamente il tradizionale bermuda bianco, classicamente abbinato con un sexy top nero, ma attenzione a questi colori che potrebbero sorprende vedere tutti. Sia nella versione più sportiva e comoda, che in quella più raffinata ed elegante.

Per un look straordinariamente alla moda e assolutamente unico e affascinante sono questi gli shorts e i bermuda donna che andranno alla grande

Bermuda che per la curiosità dei nostri Lettori, deriva proprio dallo splendido arcipelago di isole nel Nord Atlantico, che dipendono però dall’Inghilterra. Curiosità nella curiosità, la loro capitale si chiama come uno dei piloti di Formula Uno più vincenti della storia e attuali: proprio il britannico Hamilton. Tornando però ai nostri pantaloncini, derivano quindi il loro nome dal fatto che in queste isole siano sempre state un capo per le occasioni mondane, ma anche per quelle tradizionali. Nati probabilmente come accessorio militare, ancora una volta, divennero poi l’alternativa per le donne che volevano e dovevano vestire un capo comodo ma che non scoprisse interamente le gambe. Ecco, quindi, delle indicazioni semplici ma precise su come orientarsi nella scelta di questi capi comodi ma anche casual.

Lettura consigliata

Tra sabot e infradito spuntano a sorpresa i sandali protagonisti dell’estate 2022 dal tocco vintage che potremmo avere clamorosamente ancora nelle nostre scarpiere