Se abbiamo sempre pensato che la mitica cyclette e il tapis roulant siano i principi della palestra, non abbiamo fatto i conti con questo attrezzo. Chi frequenta assiduamente le palestre, magari lo conosce. Gli sportivi dilettanti e casalinghi, un po’ meno. Eppure, nelle classifiche dei “brucia calorie” l’attrezzo che vedremo oggi è un vero e proprio personal trainer. Fatto con impegno, secondo le tabelle specialistiche, potrebbe portarci a consumare tra le 350 e le 650/700 calorie.

Da sempre un attrezzo semplice e amatissimo

Quando parliamo di cyclette, probabilmente ci riferiamo all’attrezzo più presente nelle case degli italiani. Già trent’anni fa era abbastanza comune trovare i primi semplicissimi modelli tra le pareti domestiche. Un attrezzo abbastanza economico, semplice anche da montare e che oggi vanta davvero una miriade di modelli per tutte le tasche. Secondo gli esperti, un’ora di cyclette potrebbe farci bruciare tra le 500 e le 900 calorie. Dipende ovviamente dal ritmo che assumiamo, considerando comunque che parliamo di un attrezzo che non richiede fisicità o tecniche particolari. L’unica cosa negativa potrebbe essere quella di stufarsi proprio a causa della sua semplicità.

Altro che cyclette e tapis roulant ecco l’attrezzo ginnico che brucerebbe più calorie rinforzando gambe e braccia e ideale per dimagrire

Quando andiamo in vacanza e troviamo una bella palestra fornita in albergo, spesso ci fiondiamo sul tapis roulant. Vuoi perché siamo allenati dalla palestra o da casa, vuoi perché possiamo camminare e correre, rimane un attrezzo molto gettonato. Oggi ne esistono anche di tecnicamente molto sofisticati, che possono scaricare dal web programmi e sistemi davvero interessanti. Avendo, poi la possibilità di simulare sia la salita che la discesa, non annoia come potrebbe accadere con la cyclette. Un’oretta di tapis roulant dovrebbe farci consumare intorno alle 500 calorie. Ma la vera sorpresa potrebbe venire dal vogatore. Un attrezzo forse più amato dagli uomini che dalle donne. Vediamo però vicino la sua caratteristica.

La simulazione della canoa

Altro che cyclette e tapis roulant questo è l’attrezzo ginnico che potrebbe farci consumare addirittura 700 calorie in un’ora. Pensiamo ai i nostri straordinari campioni olimpici di canottaggio, che hanno fatto la storia di questo sport. Dai mitici e vincenti fratelli Abbagnale in poi, abbiamo avuto il piacere di ammirare la loro fisicità. Simulando proprio i remi della canoa, con il vogatore da casa, sottoponiamo braccia e gambe a uno sforzo fisico notevole. Ricordiamoci di tenere la schiena dritta, altrimenti il rischio infortunio è dietro l’angolo. Sono sempre di più gli italiani che lo stanno acquistando e montando in casa per migliorare il corpo, sfogare lo stress e bruciare calorie.

Approfondimento

