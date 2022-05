Non tutti sanno come ottenere fioriture maxi da questa pianta simbolo di amore e fortuna secondo la tradizione

Non solo un bel paesaggio di mare o montagna, ma anche una splendida e copiosa fioritura dalle mille sfumature fa bene alla vista e all’umore.

Ai principianti del giardinaggio basterà semplicemente affidarsi a queste specie di piante grasse da esterno o ai consigli di amici o professionisti esperti.

Chi invece si sente più a suo agio tra vasi e concimi può tentare il colpo moltiplicando le fioriture di gerani, ortensie o bouganville.

Quest’ultima pianta, come abbiamo visto, è un cavallo vincente su cui puntare adesso per godere di un tripudio di colore durante tutta l’estate.

Al tempo stesso, ci sono altre piantine che sono in letargo, ma non per questo devono essere abbandonate, pena successive delusioni nelle fioriture.

È il caso dei ciclamini, che esprimono il meglio di sé tra estate e autunno, anche se alcune specie sono prettamente primaverili.

Il ciclamino Repandum, infatti, concentra la propria fioritura tra aprile e maggio, deliziando la vista con gemme che vanno dal fucsia al violetto.

Ma come coltivarlo o mantenerlo per continuare ad avere giardini e balconi variopinti e profumati anche quando non è più stagione?

In effetti non tutti sanno come ottenere fioriture maxi da questa pianta che, già per gli antichi latini, era simbolo di amore e fortuna.

Qualche piccolo consiglio botanico

Innanzitutto, chi la coltiva in vaso ne scelga uno di terracotta, materiale che favorisce la dispersione dell’umidità, molto temuta dal ciclamino.

A tal proposito, è bene ricordare che, durante il riposo, il ciclamino necessita di minori innaffiature, da effettuare solo con terreno completamente asciutto.

Inoltre, sarebbe preferibile che l’acqua non fosse troppo fredda.

Attenzione anche alla collocazione della pianta, la cui temperatura ideale si attesta tra i 6 e i 18 gradi, cioè preferisce ambienti freschi e ventilati.

Questo vale sia quando è in interno sia quando è all’esterno: in questo caso, ad esempio, potremmo collocare i vasi all’ombra di un grande albero.

Seguendo lo stesso principio, anche qualora acquistassimo dei bulbi da piantare, verso fine estate sarebbe meglio conservarli al buio.

Ma veniamo ora all’insospettabile trucchetto che aiuterebbe a beneficiare di una fioritura particolarmente rigogliosa.

Sarebbe infatti sufficiente potare i fiori che nascono per primi, favorendo così la crescita di quelli successivi, che avranno più spazio a disposizione.

