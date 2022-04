Basta coi soliti anelli e bracciali saranno questi i gioielli protagonisti dell’estate anche puntando sulla bigiotteria di qualità per un look moderno ed affascinante

Se il cane è il miglior amico dell’uomo, il diamante lo è della donna. Lo diceva anche la grande Marylin. Battuta un po’ datata, spesso usata anche nei film, ma che racchiude un fondo di verità. Alle donne piacciono i gioielli, inutile negarlo, ma come i maschietti si riempirebbero di orologi. A ognuno il suo, come diceva quello. Se ci pensiamo, da quando è nato, l’uomo si adorna di gioielli di qualsiasi forma, materiale e tipo. Un accessorio che determina la classe e lo stile. Ma anche la personalità. Quante cause legali, anche tra parenti serpenti, per i famosi “ori di famiglia”. Chiedere a giudici e avvocati per comprendere. Ma nel nostro articolo odierno ci occuperemo di quelli che potrebbero essere i gioielli dell’estate 2022.

Non per forza milionari e costosissimi, ma anche andando a scegliere qualche elemento particolare e carino di bigiotteria raffinata. Basta coi soliti anelli e bracciali ecco quali saranno i gioielli che potranno dare un tocco di originalità e freschezza alla nostra figura.

40.000 anni di storia

Parlare di gioielli e gioiellieri risalendo a 40.000 anni fa potrebbe sembrare quantomeno curioso. Eppure, secondo studiosi e archeologi, risalirebbe proprio al Paleolitico Superiore la prima forma di creazione artigianale del gioiello. Sicuramente agli occhi di tutti noi la prima grande civiltà che ha fatto sfoggio di gioielli è stata quella egizia. Pensiamo anche solo ai cosiddetti “tombaroli”, ossia i profanatori di tombe che avrebbero origine proprio nella terra del Nilo. Non recentemente come potremmo pensare, ma addirittura al tempo stesso della sepoltura dei faraoni, delle regine e di nobili e sacerdoti che nella tomba portavano i gioielli. Anche per questo motivo, girava la leggenda che venissero eliminati tutti coloro che contribuivano alla costruzione della tomba del faraone. Un segreto che nessuno avrebbe mai dovuto svelare.

Basta coi soliti anelli e bracciali saranno questi i gioielli protagonisti dell’estate anche puntando sulla bigiotteria di qualità per un look moderno ed affascinante

Secondo gli esperti, la prossima e imminente estate potrebbe essere quella del ritorno alla passione per le catenine e le perle. Un mix di classicità e modernità, di femminilità e mascolinità. Soprattutto per quanto riguarda il variegato Mondo delle catenine, sempre più indossate anche dagli uomini. Ampiamente gettonati dai cantanti, dai calciatori, dai divi di Hollywood e dai vip più famosi. Non per forza però gioielli di altissimo livello, potrebbero essere protagonisti anche dei gioielli meno costosi ma comunque caratteristici della tradizione orafa italiana. I bookmakers punterebbero in particolare su:

tris di catenine bagnate in oro giallo;

orecchini e pendenti con perle;

catene bagnate in oro rosa con all’estremità una o più perle;

catenina in acciaio Gold e fila di perle barocche.

Lettura consigliata

Sai come riconoscere se il tuo Rolex è vero o falso?