Per un look alla moda ma non troppo trasgressivo scegliamo questo maquillage naturale e affascinante e queste sfumature che stanno spopolando tra i vip

C’erano una volta i divi di Hollywood e i film al cinema per vedere in anteprima i look che avrebbero fatto tendenza. Tempo una settimana e sarebbero poi comparsi sulle riviste in edicola. Oggi il web ci anticipa addirittura il taglio capelli di una star. Se abbiamo voglia di trasgredire non c’è che l’imbarazzo della scelta, dal vestiario all’acconciature, dal trucco alla dieta. Basta prendere in mano lo smartphone o il tablet e iniziare a navigare. D’altronde siamo sempre stati un popolo di navigatori, come dice il proverbio. Proprio parlando di look, ecco quelli più alla moda, tra primavera ed estate, in questo passaggio topico della bella stagione.

Il sole della primavera e la trasparenza della luce

Per un look alla moda ma non troppo trasgressivo quest’anno viso e capelli sono in linea con la naturalezza della primavera e dell’estate. Sappiamo bene che la primavera porta il risveglio della natura, col rinnovamento dei colori. Proprio basandoci su tonalità primaverili come giallo e verde, possibilmente brillanti, andremo ad arricchire il look della nostra chioma. Attenzione che soprattutto tra le dive di Hollywood sta spopolando anche un più rivoluzionario blu cobalto, come quello di questo mare italianissimo, magari abbinato al classico rosa pesco. Abbandoniamo per i prossimi mesi il classico grigio e il nero. Dopo tanti mesi di tristezza c’è tanta voglia di luce e luminosità anche per il capello.

Luminosità e trasparenza che sono le parole d’ordine anche per il fondotinta del momento, magari con un accenno di rosato e con un rossetto che punti al rosso fragola, frutto del momento, per illuminare il sorriso. Mettiamo a riposo la classica riga di eyeliner scuro, preferendo, come sottolineano gli esperti, un tradizionale ma evergreen rosa antico.

Per un look alla moda ma non troppo trasgressivo scegliamo un maquillage affascinante e queste sfumature che stanno spopolando

Se abbiamo voglia di anticipare l’estate, ecco che ci viene in mente il mare, vero e proprio protagonista dei prossimi mesi. Chiediamo allora al nostro parrucchiere di allinearci al celeste e al pervinca, con sfumature azzurre e blu, ma anche verde menta.

Il fondotinta estivo del 2022 potrebbe essere un rosato freddo e non acceso che riesca a mettere in luce in maniera naturale la bellezza dell’abbronzatura. Rimanendo in tema di frutti estivi, ecco un rossetto che riprenda il rosso della ciliegia. Ma, se vogliamo invece optare per una scelta meno appariscente, un rosa petalo naturale potrebbe far risaltare le labbra. Visto che parliamo di mare e di lago, ecco il suggerimento giusto per una gita davvero piacevole.

