C’era una volta il mito delle Hawaii, in cui tutti noi sognavamo di andare almeno una volta nella vita. Anzi il sogno più grande sarebbe stato quello di andarci a vivere, come il mitico Magnum PI. Consapevoli però che ci sarebbe voluta una vincita milionaria all’allora totocalcio. Poi arrivò il mito di Miami, sull’onda di molti telefilm di successo, e quindi i vari paradisi tropicali, portati a casa dai computer e da Internet. Non più le fredde enciclopedie e le cartoline, ma documentari e immagini in tempi reali di posti davvero bellissimi. Dalle Maldive alla Thailandia, da Dubai a Tahiti, fino a mete più raggiungibili come il Mar Rosso o il Madagascar. Sempre e comunque nella speranza di fare un tuffo in un mare cristallino. Come quello che potremmo comunque trovare in questa splendida meta italiana low cost. O, questo che andiamo a suggerire oggi e che nulla ha da invidiare ai paradisi tropicali.

Calette da sogno e mare da fiaba

Definire la Costa degli Aranci, bellissima zona della Calabria ionica non è semplice. Bisognerebbe usare i termini più usati dai turisti nelle loro opinioni:

relax e divertimento;

lunghi litorali bellissimi con sabbia dorata e ghiaia;

calette che si nascondono dietro a promontori e rocce a strapiombo;

natura incontaminata e mare blu cobalto.

Il Golfo di Squillace è forse la zona più nota di questo angolo di Paradiso con quasi 80 km di coste. Per tutti i gusti e tutte le tasche.

Sembra di essere a Tahiti o alle Galapagos ma siamo in Italia a poche ore dalle grandi città in questo mare blu cobalto e perfetto per una vacanza low cost

Siamo in provincia di Catanzaro, tra leggenda e storia, natura e biodiversità. Ma anche stazioni balneari attrezzate e zone quasi completamente inesplorate. Tante pinete e gli immancabili ulivi fanno da cornice a tutta una serie di paesi e villaggi che rappresentano al meglio la bellezza della tradizione mediterranea.

Da togliere il fiato

Qui si perdono nei secoli i primi approdi dei coloni greci a cui tanto ricordava la madre patria questa costa così affascinante. Sembra di essere a Tahiti o alle Galapagos, ma le varie Isola di Capo Rizzuto, Soverato, Copanello e Pietragrande, solo per fare qualche nome, ci toglieranno il fiato.

