Da quando ogni cellulare è dotato di internet, siamo sempre tutti connessi, in qualunque momento e luogo ci troviamo. La conseguenza di ciò è stato un forte incremento nell’uso dei social. Ormai la nostra vita passa attraverso di essi. Tanto è vero che spesso vi trascorriamo così tanto tempo che sarebbe necessario trovare un modo per limitare il tempo passato su Facebook e Instagram.

In modo particolare quest’ultimo che, in tempi recenti, ha coinvolto sempre più persone e di diverse età. Instagram è diventato testimone silenzioso delle nostre vicende personali e spesso vi ha partecipato in prima persona. Se riuscissimo a vedere i like e i commenti lasciati su Instagram in effetti potremmo ricostruire e rivivere tanti momenti. Nonché ritrovare pagine e post di nostro interesse e di cui non ricordiamo nome e provenienza.

La nostra vita social

Su Instagram oltre a poter caricare foto anche di grande qualità, possiamo chattare e interagire. Per quanto concerne la chat, basterà andare sul triangolo in alto a destra per usarla o per ricercare le vecchie conversazioni. Molte interazioni ed eventi, però, non sono passati da qui, bensì attraverso le altre interazioni. Nello specifico potremmo aver messo qualche mi piace a foto altrui o aver commentato. O, ancora, aver risposto a qualche storia.

Tutti elementi che per un motivo o per un altro potrebbero aver valore per noi e che potremmo voler ritrovare e rivedere. Fortunatamente esiste il modo per recuperarli tutti, anche quelli di tanto tempo fa e che abbiamo dimenticato. Inoltre, andando a controllare le nostre interazioni, potremmo anche assicurarci di non aver messo qualche mi piace per mero errore.

Vedere i like e i commenti lasciati su Instagram anche negli anni precedenti è possibile con pochi click

Pochi ne sono a conoscenza, ma possiamo trovare tutto ciò che abbiamo fatto su Instagram da quando vi siamo approdati. Infatti, esiste una sorta di diario dove vi è il riepilogo di tutto. Come prima cosa apriamo il nostro profilo. Clicchiamo poi in alto a destra sulle tre lineette orizzontali.

Da qui selezioniamo la voce La tua attività. Clicchiamo poi su Interazioni. Possiamo dunque decidere se rivedere i commenti, i like o le risposte che abbiamo dato alle storie altrui. Per quanto riguarda i commenti, premendo il tasto superiore Seleziona, in alto a destra, possiamo anche selezionare quelli che vogliamo eliminare. Uscirà infatti il comando Elimina e basterà cliccarci.

Per scorrere le nostre interazioni di tutti i tipi, possiamo anche decidere l’ordine e il periodo di nostro interesse. Sotto Seleziona, infatti, vi è Ordina e filtra. Con questo comando possiamo scegliere se vedere le interazioni dalle più recenti alle meno recenti o viceversa. Ancora, possiamo anche fissare un intervallo di tempo inserendo una data di inizio e di fine. In questo modo, visualizzeremo solo i momenti della nostra vita che stiamo ricercando.

Lettura consigliata

Questo messaggio su WhatsApp da un numero sconosciuto è una truffa che in tanti stanno ricevendo e che potrebbe rubarci dati e soldi