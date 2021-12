Il cuore è uno dei già importanti organi del nostro corpo. Pertanto, mantenerlo sano significa aver fatto già la metà del percorso per godere di una buona salute. Non a caso, le malattie cardiovascolari, sono la principale causa di morte in Italia, provocando circa 240.000 decessi ogni anno. Inoltre, ben 7,5 milioni di persone soffrono di problemi cardiologici. Qualcosa, però, per noi stessi la possiamo fare, perché molto dipende anche dallo stile di vita. Dunque, per un cuore forte e pimpante e contro le malattie cardiovascolari, 3 sono le importantissime regole di vita da non dimenticare. Come indicato, infatti, uno scorretto stile di vita e un’alimentazione non sana, avrebbero una grande incidenza sullo sviluppo di siffatte patologie. Il nostro dovere, è, dunque, quello di aiutare il cuore a lavorare meglio e con meno ostacoli possibili.

Per un cuore forte e pimpante e contro le malattie cardiovascolari, 3 sono le importantissime regole di vita da non dimenticare

La prima regola riguarda l’alimentazione che dovrebbe essere sana e corretta. No, quindi, a cibi ricchi di grassi saturi, condimenti saporiti e alcool, che affaticano il cuore. Stesso dicasi per le bevande zuccherate e i succhi di frutta, che contengono quegli zuccheri dannosi per il cuore.

In generale, vanno evitati tutti i cibi ricchi di sale, zucchero, grassi e conservanti. Questo perché elevati livelli di zucchero nel sangue, possono provocare il diabete che potrebbe essere l’anticamera delle patologie cardiologiche. Esso, infatti, aumenta il rischio di infarti e ictus. Dovremmo, all’opposto, basare la nostra dieta su frutta fresca e verdura di stagione.

Per quanto riguarda le bevande, invece, sarebbe consigliabile aumentare l’uso di tisane e tè verde, per introdurre più acqua possibile nell’organismo.

La seconda regola da non dimenticare riguarda l’attività fisica regolare, da fare almeno 3 volte a settimana. Questo perché, correre, camminare e fare sport, riducono il rischio di ipertensione che potrebbe essere un altro rilevante fattore di rischio.

Le importantissime regole da non dimenticare per contrastare le malattie cardiovascolari

Fare attività fisica non significa, necessariamente, andare in palestra. Infatti, anche: fare lavori domestici, andare in bici, ballare, usare le scale e camminare a piedi sono attività valide. Inoltre, per stimolare il nostro interesse e sentirci più motivati, potremmo scaricare app specifiche per tenere traccia dei passi quotidiani, la distanza percorsa o le calorie consumate. Oppure, potremmo appassionarci a riviste che forniscono validi consigli di salute.

Infine, potrebbe essere davvero importante dire di no al fumo, anche quello passivo. Esso, infatti, potrebbe ostacolare e appesantire l’attività del cuore. Se non dovessimo riuscire da soli ad abbandonare questa dipendenza, potremmo rivolgerci ad uno dei tanti centri antifumo presenti sul territorio.

