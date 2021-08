Attenzione a non mischiare questi farmaci con gli alcolici a Ferragosto

A Ferragosto vogliamo festeggiare e pensiamo a fare il piano di alcolici per favorire il divertimento. Tuttavia, stiamo bene attenti ad evitare che quarto divertimento non si trasformi in qualcosa di molto dannoso per la nostra salute. Partiamo col dire che molti pensano che l’incompatibilità tra farmaci e alcolici riguardi solo alcune categorie di prodotti. Invece, è bene sapere che l’alcol interferisce con numerosi farmaci d’uso quotidiano. Sicchè, la presenza contemporanea di differenti sostanze nell’organismo, può compromettere l’azione terapeutica dei farmaci. Inoltre, il loro uso, combinato con gli alcolici, potrebbe produrre effetti tossici.

Ciò può accadere quando la quantità di alcol consumato eccede la capacità del fegato di metabolizzare. In tal caso, si mette in moto un sistema di appesantimento delle attività del fegato che potrebbe determinare siffatta tossicità. Per questa ragione, chi beve spesso acqua, riesce a eliminare l’alcol più velocemente, senza per questo, ridurne la tossicità. Attenzione, dunque, a non mischiare questi farmaci con gli alcolici a Ferragosto!

Attenzione a non mischiare questi farmaci con questi alcolici a Ferragosto

Una delle azioni più pericolose tra alcol e farmaci è quella riguardante l’effetto di depressione del sistema nervoso centrale. A provocarlo sono i seguenti farmaci: sedativi, ansiolitici, antidepressivi, gli antipsicotici, gli antiepilettici. Poi gli oppioidi, tra cui i farmaci per la tosse e i sonniferi, gli antistaminici. Il consumo di alcol, in siffatti casi, comporta effetti particolarmente gravi, come la depressione respiratoria e un possibile stato di scarsa vigilanza. Si badi bene che anche una piccola quantità di alcolico, può provocare effetti immediati indesiderati. Si pensi a stati quali: sonnolenza, perdita di lucidità e di riflessi, accompagnati a perdita di efficacia dello stesso farmaco.

Quantità sufficiente a provocare gli effetti indesiderati

Addirittura, anche 2 bicchieri sono sufficienti a far emergere un’inattesa aggressività, a causa dell’interazione farmaci-alcolici. Oltre ai famaci indicati, abbiamo che anche: antinfiammatori, antibiotici, antidolorifici, antidiabetici, antistaminici, antipertensivi, anticoagulanti, sono incompatibili con l’assunzione di alcol. Possono sussistere circostanze individuali in cui l’interazione può essere causa di un danno, anche grave, alla persona. Quest’ultima, infatti, semmai non sa di versare in una situazione di maggiore vulnerabilità. Comunque, per arrivare a capire fino in fondo quali possono essere questi gravi effetti derivanti dall’interazione tra alcol e farmaci dovremmo leggere il foglietto illustrativo.

Da esso si scorgono effetti, che arrivano fino al sanguinamento e all’alterazione della lucidità mentale. Per queste ragioni, in via precauzionale, è altamente consigliabile evitare del tutto l’uso di alcolici se si stanno assumendo farmaci