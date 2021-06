In Italia, la prima causa di morte è dovuta alle malattie cardiovascolari. Quindi, la prevenzione rimane sempre la prima regola per contrastarle. E ciò nonostante si siano fatti molti passi in avanti nel campo cardio-chirurgico.

Ebbene, qui indicheremo tutte le regole per prevenire le malattie cardiovascolari con un corretto stile di vita. Il tutto rifacendoci ai consigli della cardiologa dell’Unità Operativa di Cardiologia Clinica dell’Humanitas.

Tutte le regole per prevenire le malattie cardiovascolari con un corretto stile di vita

La prima regola essenziale e imperativa è quella di non fumare o smettere, magari ricorrendo all’aiuto medico.

Inoltre, occorre seguire un’alimentazione corretta, basata sulla dieta mediterranea. Quindi preferire vegetali, cereali, legumi, pesce e carni magre. La dieta deve essere povera di sale e di carne rossa.

Vanno, poi, evitati i cibi grassi, fritti e dolciumi, ed utilizzato l’olio extravergine d’oliva per i condimenti. Altra regola è quella di tenere sotto controllo il colesterolo e la pressione arteriosa. Lo stesso vale per la glicemia e il diabete, seguendo le terapie prescritte dal medico.

Altra regola essenziale consiste nello svolgere attività fisica regolare, nella specie aerobica. In particolare: correre, camminare a passo sostenuto, nuotare o andare in bicicletta.

Inoltre, bisogna cercare di mantenere un buon peso corporeo. A tale scopo, se necessario, si ci può rivolgere ad un medico per calcolare il peso ideale in relazione alla massa corporea. In più, bisogna cercare di tenersi al riparo dallo stress, evitando situazioni che ci espongano allo stesso in maniera prolungata nel tempo.

Infine, è importante sottoporsi a regolare visita cardiologica quando c’è un preciso sospetto patologico.

In ogni caso, pur in assenza di specifici sintomi, è consigliabile fare una prima visita cardiologica dopo i 40 anni, per valutare il proprio profilo di rischio cardiovascolare.

