Non tutti sanno che l’omega 3 è un grasso utile a prevenire infarti, ictus e Alzheimer. Come grasso, però, esso è particolare perché rientra in quelli polinsaturi, che non fanno alzare i livelli di colesterolo.

Essi sono importanti per le funzioni metaboliche, aiutando ad assimilare vitamine. Tuttavia, non potendo essere prodotti dal nostro organismo, devono essere introdotti attraverso l’alimentazione. Quindi, dobbiamo sapere che l’omega 3 salva cuore e cervello ed è contenuto in questi cibi insospettabili! Si tratta di un elenco di alimenti che dobbiamo inserire nella nostra dieta, considerati i benefici che ne traiamo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alimenti ricchi di omega 3

Anzitutto, abbiamo salmone, sardine gamberi e granchi. Essi, oltre ad essere gli alimenti per eccellenza per contenuto di omega 3, hanno al loro interno anche l’omega 6. Anch’esso è un grasso polinsaturo, molto utile a ridurre i rischi cardiovascolari e a favorire lo sviluppo mentale e cognitivo. Ebbene, per un sufficiente apporto di omega 3, basta mangiare almeno tre porzioni a settimana degli indicati alimenti.

Si consideri, però, che ne sono più ricchi quelli pescati rispetto a quelli allevati. Al secondo posto, abbiamo le noci, mandorle e pinoli. Ne sono sufficienti 3 al giorno per raggiungere il fabbisogno di acidi grassi raccomandato. Al terzo posto ci sono gli spinaci, la cui quantità consigliata è pari ad un piatto.

L’omega 3 salva cuore e cervello ed è contenuto in questi cibi insospettabili!

Ancora, tra i cibi insospettabili contenenti omega 3, oltre al pesce, ci sono le alghe, sempre più di moda. Anch’esse sono ricche di nutrienti essenziali tra cui il grasso in discorso, così benefico per cuore e cervello.

In lista, poi, abbiamo il cavolfiore. In questa categoria rientrano anche cavoli, cavolini di Bruxelles e broccoli ma il cavolfiore è quello che contiene più acidi grassi.

Di seguito, abbiamo i semi di lino e di chia. Ne bastano due cucchiai al giorno per l’apporto quotidiano consigliato. Infine, le uova, molto utilizzate nella dieta di chiunque e facili da introdurre nell’alimentazione, come secondo piatto o contorno.

Approfondimenti

Tutte le regole per prevenire le malattie cardiovascolari con un corretto stile di vita

Questi 6 cibi fanno al male al cervello aumentando il rischio di demenza