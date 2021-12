Ci sono delle acconciature che non tramontano mai. Durante le festività possiamo permetterci degli hairstyle un po’ più elaborati e che richiedono qualche minuto in più. Inoltre con queste pettinature saremo sempre innegabilmente eleganti.

Altro che liscio da piastra, per le festività tornano di moda queste indimenticabili acconciature

Sembra che per Natale e Capodanno 2021 gli hair stylist vogliano rievocare gli anni Sessanta. Questo decennio, simbolo di rinascita e benessere economico, sembra perfetto da riproporre con l’avvento del 2022. Ecco quindi quali acconciature anni ’60 saranno perfette per le prossime festività.

Acconciature capelli corti

Per i capelli corti tornano di moda le minifrangette alla Liz Taylor che ricadono a ricciolo sulla fronte. Naturalmente occorre avere dei lineamenti del viso regolari e dei nasini perfetti. Possiamo però rievocare questi pixie-cut morbidi modellando con il gel le ciocche che incorniciano il viso. Acconciatura facile e veloce che potremo adottare tutte.

Acconciature “raccolto” per le festività 2021

Le acconciature con capelli raccolti proposte per feste 2021 sono degli chignon molto cotonati. Tutti abbiamo ben presenti gli chignon alla Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Lo chignon cotonato e alto sarà un vero must have per le prossime festività.

Acconciature capelli lunghi

Il lungo invece sarà sciolto ma gonfio, morbido e cotonato alla radice. Capelli vaporosi alla Sofia Loren con ciocche che terminano in virgole, è questo lo stile che vedremo a Natale 2021.

I prodotti che dovremo usare

Per queste acconciature utilizzeremo dunque del gel per definire i riccioli delle punte delle ciocche.

Con queste pettinature natalizie dovremo far uso di abbondante lacca. Ricordiamo di prediligere prodotti con vaporizzatore, non spray. Il fissaggio sarà più delicato pur garantendo un’ottima tenuta.

Il pettine a denti stretti sarà inoltre ottimo per cotonare: dovremo procuraci questo accessorio per alzare e sostenere le pettinature raccolte ed alte.

Le spugnette: se il nostro capello dovesse avere bisogno di maggior sostegno potremmo mettere una spugnetta da chignon.

Come rimuovere la lacca

Per rimuovere la lacca poi consigliamo questo trucco: mescoliamo un cucchiaio di bicarbonato al nostro shampoo. Mescoliamo i due ingredienti in una ciotola e applichiamo sulla chioma con un pettine a denti larghi. Lasciamo agire per 10 minuti e sciacquiamo. Ogni residuo di lacca sarà scomparso.

Altro che liscio da piastra, per le festività tornano di moda queste indimenticabili acconciature rievocando le dive degli anni Sessanta.

