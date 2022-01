Sono trascorse alcune settimana dall’inizio dell’anno nuovo. Tuttavia, è possibile che le abbuffate delle feste non siano ancora state smaltite. Molti credono che l’unico modo per perdere i chili di troppo accumulatisi in questo periodo sia mangiare pochissimo. Altri sostengono addirittura l’efficacia del digiuno.

La questione è se davvero questa prospettiva può fare bene al nostro organismo. Digiunare per un giorno può avere benefici. Tuttavia, l’unico modo per riequilibrare il fisico è mangiare bene e godersi i cibi di stagione. Infatti, come abbiamo visto più volte, la stagione fredda regala una grande varietà di prodotti freschi salutari e dall’ottimo sapore.

Per esempio, si possono preparare in una ricetta 3 verdure invernali ricche di fibre, vitamine e antiossidanti utili per dimagrire e disintossicarsi. Pensiamo al piatto invernale perfetto, capace di riscaldare il corpo e l’anima. Immediatamente ci viene in mente una zuppa fumante.

Ed è proprio questa la nostra proposta di oggi. Per smaltire i grassi e depurare fegato e intestino aiuterebbe questa semplice zuppa delicata dal gusto unico. Saranno sufficienti pochi minuti per portare in tavola un piatto sano, cremoso ma soprattutto delizioso.

Ricetta con crema di cavolo verza, tarassaco e zenzero

Con la ricetta di oggi prepariamo una crema di cavolo verza, tarassaco e zenzero. Il tarassaco è una pianta che nasce spontanea nelle nostre campagne in ogni stagione. Gli sono riconosciute proprietà depurative, lassative e diuretiche. È spesso usato anche per risolvere problemi di digestione poiché ricco di fibre, antiossidanti e minerali. Ha effetti positivi sia sul fegato che sui reni.

Lo zenzero, invece, svolgerebbe un’azione antinfiammatoria e aiuterebbe il metabolismo e il cuore. Ecco perché è considerato una spezia della salute. La verza apporta vitamina K, B e antiossidanti (carotenoidi) utili alla salute della pelle e della vista.

Gli ingredienti per 4 persone

mezza verza di medie dimensioni;

1 pezzetto di zenzero;

2 foglie di alloro;

1 cipolla;

80 grammi di tarassaco in foglie;

semi di finocchio tostati (opzionale)

olio, sale e pepe.

Per smaltire i grassi e depurare fegato e intestino aiuterebbe questa semplice zuppa delicata dal gusto unico

Per iniziare affettiamo la cipolla e poniamola in una casseruola abbastanza capiente con 1 cucchiaio d’olio. Dopo qualche minuto aggiungiamo l’alloro e lo zenzero grattugiato. Lasciamo rosolare il tutto per qualche minuto aggiungendo un mestolo d’acqua o di brodo. Nel frattempo tagliamo grossolanamente la verza e il tarassaco e uniamoli agli altri ingredienti.

Lasciamo cuocere tutti gli ingredienti a fuoco basso per altri 10 minuti. Al termine frulliamo per farne una crema liscia e aggiustiamo di sale, pepe. Tostiamo con poco oli i semi di finocchio. Completiamo i piatti con i semi e un filo d’olio.