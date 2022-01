Le festività sono appena passate e vogliamo iniziare il nuovo anno al meglio. Dopo pranzi e cene sregolati, ricchi di grassi e zuccheri, è il momento di tornare a un’alimentazione equilibrata. Il nostro organismo, infatti, potrebbe cominciare a farci sentire il peso degli sgarri alimentari.

Il primo a ribellarsi è solitamente il fegato che, insieme allo stomaco, risente del consumo eccessivo di alcol, del troppo cibo e della mancanza di movimento. L’ingrossamento del fegato porta con sé dolori addominali, debolezza e un aumento di alcuni valori del sangue come la transaminasi. Questa condizione di intossicazione, se protratta nel tempo, può portare a disturbi e malattie future.

Ecco perché è fondamentale ritornare a mangiare secondo salute e a praticare attività fisica giornaliera. Pensando all’alimentazione, abbiamo riunito in una ricetta 3 verdure invernali ricche di fibre, vitamine e antiossidanti utili per dimagrire e disintossicarsi. Scopriamo insieme quali sono e come cucinarle.

Rape e finocchi fonte di fibre

L’inverno ci regala una grandissima varietà di ortaggi. Alcuni si trovano spesso sulle nostre tavole. Altri, invece, sono meno consumati, forse perché più difficili da cucinare o inserire in una ricetta. Oggi parliamo della rapa bianca, della stessa famiglia dei cavoli e del cavolfiore. Poiché da cruda ha un sapore amarognolo, spesso non viene acquistata. Ma da cotta il suo sapore diventa dolce e delicato e le sorprese non sono finite. La rapa bianca contiene pochissime calorie, è ricca di vitamine antiossidanti (B, C, A) e minerali. Inoltre, ha un’azione diuretica e depurante.

Poi si aggiunge il finocchio, che ha un basso contenuto calorico ed è capace di promuovere il buon funzionamento del metabolismo e dell’apparato cardiovascolare. Anche il finocchio è fonte di vitamine C e A. Per finire, il broccolo, che apporta grandi quantità di vitamine e fibre capaci di ripulire l’intestino e il sangue dal colesterolo. Adesso vediamo come combinarli in una ricetta.

In una ricetta 3 verdure invernali ricche di fibre, vitamine e antiossidanti utili per dimagrire e disintossicarsi

Per prima cosa puliamo il broccolo e ricaviamo delle cimette più piccole. Allo stesso tempo puliamo il finocchio e tagliamolo per lungo in striscioline. La rapa deve essere ben ripulita da eventuale terriccio e poi tagliata in spicchi. Notiamo che le quantità dipendono dal numero di commensali.

Adesso prendiamo una ciotola capiente, versiamo le verdure e uniamo 2 cucchiai d’olio, mezzo limone spremuto, un cucchiaio di salsa di soia, un pizzico di sale. Mescoliamo tutto in modo che le verdure siano condite uniformemente. Rivestiamo una teglia e preriscaldiamo il forno a 180°C. Stendiamo le verdure condite sulla teglia e inforniamole per almeno 20 minuti. Quando sono tenere abbastanza spolveriamole con del pangrattato o lievito in scaglie. Finiamo con 2 minuti di grill per ottenere una splendida crosticina golosa.