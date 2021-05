Le spezie sono ingredienti usati giornalmente nelle nostre ricette. Unite agli ingredienti principali riescono a dare un tocco in più e a sorprendere il palato. Tuttavia, spesso ignoriamo che le spezie possiedono proprietà curative eccezionali per il nostro corpo. Alcune di esse, poi, sono state riscoperte negli ultimi anni grazie a numerose ricerche scientifiche.

Tra queste, la curcuma e lo zenzero si sono dimostrate protagoniste assolute per la cura di numerose malattie e disturbi. Il miglior modo per usarle? Farci dei beveroni o delle tisane. Spieghiamo perché bere ogni mattina la bevanda di spezie portentosa capace di rafforzare il sistema immunitario e dimagrire riattivando il metabolismo.

La curcuma e le altre spezie

Nell’ultimo decennio, questa spezia dal colore arancione è stata incoronata regina delle spezie. La ragione è che si è visto quanti benefici per la salute si hanno nel consumarla. È come avere un elisir di lunga vita in polvere o in radice.

L’azione della curcuma è diretta al sistema immunitario, sia ai vari organi del corpo. L’azione sull’intestino riattiva la digestione lenta, eliminando mal funzionamenti dello stomaco. Inoltre si riduce la presenza di colesterolo, di grassi e di bile. Questo non fa altro che velocizzare il metabolismo e, con la dovuta dose di sport, aiuta a perdere peso.

La curcuma è anche un immunostimolante e un antibiotico naturale. Contro dolori e sintomi influenzali è un portento se associata con lo zenzero. Vari studi dimostrano l’azione antinfiammatoria della curcuma come prevenzione di 8 differenti tumori. Infine, è bene ricordare il potere antiossidante di questa spezia. Zenzero, chiodi di garofano e cannella le fanno compagnia in una bevanda che una volta provata non si smetterà più di bere.

Bere ogni mattina la bevanda di spezie portentosa capace di rafforzare il sistema immunitario e dimagrire riattivando il metabolismo

Ogni mattina ci alziamo e, a stomaco vuoto, beviamo il mix di spezie con un liquido a piacimento. Dopo qualche giorno si cominceranno ad avvertire e vedere i risultati. Lo stomaco smetterà di essere gonfio e infiammato, la pancia si appiattirà e si avvertirà più energia in tutto il corpo. La pelle sarà più luminosa e tesa.

Fare il beverone è semplice. Bisogna mescolare un cucchiaio di curcuma in polvere, mezzo cucchiaino di cannella, una punta di coltello di chiodi di garofano, un cucchiaio di aceto di mele, mezzo cucchiaio di olio di oliva, una punta di coltello di pepe nero, mezzo limone spremuto e un cucchiaino di succo di zenzero. La bevanda può essere bevuta così, oppure aggiungendo succo di mela o tè verde tiepido.