Spesso si è portati a pensare che alcuni cibi facciano meglio di altri, che siano salutari e che sia quindi più consigliabile mangiarli. Ci sono delle convinzioni erronee che vengono da anni di pubblicità sbagliate o da idee pseudoscientifiche, che hanno portato molti a credere che si possano fare magie semplicemente mangiando certi cibi. Ebbene, in alcuni casi questo è vero per scongiurare trigliceridi alti e ipertensione. In altri, invece, il rischio di fare danni è dietro l’angolo. Ecco allora una breve selezione di alcuni miti sul cibo da sfatare.

Quanti pensano di far bene bevendo semplicemente un succo di frutta invece di una bevanda gassata? Ecco, assumere fruttosio libero come quello contenuto nei succhi di frutta, potrebbe essere a lungo andare dannoso per il fegato, per i trigliceridi e per il diabete. Il fruttosio è zucchero, che è comunque convertito in grassi. Certo, le quantità sono inferiori rispetto ad altre bibite, ma comunque sufficienti affinché il consumo di succhi di frutta sia sconsigliabile. Vale lo stesso anche per lo sciroppo d’agave, che spesso è usato come alternativa allo zucchero; bisogna considerare però che esso è costituito all’80-90% da fruttosio.

Per scongiurare trigliceridi alti e ipertensione meglio evitare questi cibi anche se sembrano salutari

I dolcificanti artificiali come l’aspartame sarebbero ugualmente da bandire. Certo, hanno zero calorie, ma sono prodotti chimici industriali e in quanto tali non sono riconosciuti dal nostro corpo. Ma potrebbero anche indurre predisposizioni a sindrome metabolica. Non va meglio dunque quando si parla di bibite cosiddette light: non conterranno zucchero, ma dolcificanti sì. Ciò vuol dire probabili trigliceridi alti, ipertensione e altri seri problemi.

Passando ad altro, la scelta della carne da mangiare è importante per la nostra salute. Quella rossa dovrebbe essere prodotta in allevamenti grass feed ed etici, dove i capi vengono allevati con metodi naturali. Anche il latte scremato o senza lattosio è un alimento che sembra salutare, ma in determinate condizioni sarebbe meglio evitarlo: togliere la parte grassa del latte, quella che in realtà fa più bene, potrebbe creare altri problemi.

La scrematura del latte comporta una scissione degli zuccheri in esso contenuti in sostanze più semplici, quindi più facilmente digeribili e assimilabili dall’organismo. Questo significa che comunque quegli zuccheri vengono assorbiti, con tutto ciò che ne consegue sulla produzione di insulina e sull’insorgenza di eventuali diabete di tipo due e altre malattie similari. Attenzione anche ai corn flakes per la colazione, che anche quando non sono zuccherati sono comunque fatti di zucchero puro, in quanto principalmente costituiti di mais e grano, ricchissimi dunque di glutine.

Lettura consigliata

L’alimento che contiene vitamine del gruppo B, A ed E, rafforza il sistema immunitario ed è ottimale per integrare le proteine nella propria alimentazione