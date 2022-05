In quanto elementi costitutivi di base di tutte le cellule umane, le proteine ​​sono significativamente coinvolte in molti processi vitali. In tal modo, svolgono molti compiti diversi. Rafforzano il tessuto, sono coinvolti nel trasporto di ossigeno e combattono gli agenti patogeni sotto forma di anticorpi. Ecco perché trovare l’alimento ottimale per integrare le proteine nella propria alimentazione se si è vegani, è importantissimo.

Di conseguenza, una mancanza di proteine ​​può compromettere gravemente la salute. Con un apporto proteico insufficiente, le prestazioni fisiche e mentali diminuiscono. Anche il sistema immunitario può essere compromesso, rendendo il corpo più suscettibile a malattie infettive come raffreddori o infezioni gastrointestinali. Se la carenza proteica persiste per un periodo di tempo più lungo, può verificarsi un accumulo di liquidi nel tessuto, il cosiddetto edema. Anche la caduta dei capelli e la debolezza muscolare potrebbero essere conseguenze di una carenza proteica.

L’alimento che contiene vitamine del gruppo B, A ed E, rafforza il sistema immunitario ed è ottimale per integrare le proteine nella propria alimentazione

I semi di chia stanno avendo molto successo in ques’ultimo periodo. Il motivo? Questi minuscoli semi della pianta di chia (Salvia Hispanica) contengono numerosi importanti nutrienti e, dunque, producono molteplici benefici sulla salute. Ciò significa che possono essere giustamente definiti anch’essi un supercibo.

Ultimamente sempre più persone stanno scegliendo un’alimentazione vegana; c’è chi lo fa per salute e chi lo fa come risultato di una scelta etica. Queste persone hanno bisogno di integrare le proteine che non possono assimilare con la carne. I semi di chia sono il cibo ideale per loro!

Contengono proteine ​​di alta qualità e, inoltre, gli acidi grassi in essi contenuti, assicurano un migliore utilizzo delle proteine ​​ingerite nel corpo. Le proteine ​​contenute nei semi di chia contengono tutti gli aminoacidi essenziali e sono quindi una fonte proteica di altissima qualità, inoltre sono privi di glutine e adatti anche a chi soffre di intolleranza al frumento.

I semi di chia sono l’alimento giusto per integrare le proteine senza mangiare carne

Oltre alle nobili proteine indicate prima, di altissima qualità, contenute nei semi di chia e ideali per chi ha iniziato un’alimentazione vegana, questi piccoli semini sono anche l’alimento che contiene vitamine del gruppo B, A ed E.

Le vitamine del gruppo B sono responsabili del supporto dei processi metabolici nel corpo umano e sono essenziali per gli esseri umani. Coinvolte nel processo di riparazione del DNA, convertono il cibo in energia da utilizzare.

La vitamina A è essenziale per un buon funzionamento degli occhi e della vista. Aiuta anche a rafforzare il sistema immunitario. La vitamina E è essenziale per il metabolismo dei grassi nel corpo umano.

Ricchi di fibre, i semi di chia svolgono un ruolo anche nella regolarità intestinale e con il loro utilizzo si possono preparare delle gustose e salutari ricette!

Cento grammi di semi di chia contengono:

38 grammi di carboidrati;

21 grammi di proteine;

31 grammi di grasso (non grasso pericoloso).

I semi di chia sono un alimento ricco di acidi grassi che riducono il colesterolo cattivo nel sangue

I semi di chia sono costituiti in gran parte da acidi grassi omega-3 polinsaturi. Questi hanno numerose funzioni utili per il nostro corpo, come l’abbassamento della pressione sanguigna e dei livelli di colesterolo nel sangue.

Migliorano la circolazione sanguigna e supportano il funzionamento del cervello e del sistema nervoso. Per avere cervello e neuroni attivi, unite ai semi di chia, anche un altro tipo di semi, ma, raccomandiamo, rigorosamente non tostati!

Come se questi benefici elencati non fossero sufficienti, i semi di chia contengono anche calcio, ferro, rame, fosforo e manganese, sostanze essenziali per il funzionamento del nostro sistema muscolo-scheletrico,

Supportano la coagulazione del sangue e il processo di rigenerazione dei globuli rossi.

