Durante l’estate, sono tantissime le persone che, non riuscendo a sopportare il caldo, non accendono il forno di casa. Molti, quindi, decidono di preparare ricette fresche, semplici e pronte in pochi minuti, utilizzando soltanto il piano cottura. Tuttavia, così facendo, potrebbe venir meno la possibilità di creare dei dolci e di sfruttare appieno tutte le potenzialità e le modalità di cottura del forno.

In realtà, però, questo è in parte vero, perché è possibile realizzare dei dolci, tra cui anche delle torte, utilizzando una semplice padella. Nelle prossime righe ne vedremo un esempio, mostrando tutti i passaggi necessari per non sbagliare e creare un dolce fenomenale. Per questa ricetta abbiamo scelto una deliziosa torta alle ciliegie da preparare con pochissimi ingredienti. Infatti ci serviranno soltanto:

150 g di farina 00;

250 g di ciliegie;

3 uova;

150 g di zucchero;

40 g di olio di semi;

40 ml di latte;

succo di mezzo limone;

6 g di lievito per dolci.

Prima di procedere con la spiegazione della ricetta è importante capire, in fase di acquisto, quali siano le migliori ciliegie da acquistare. In linea generale, che sia al supermercato o dal fruttivendolo, bisogna sempre scegliere quelle che non hanno ammaccature e che presentano ancora il picciolo. Inoltre, potremmo anche eventualmente preferire le varietà che provengono direttamente dal nostro territorio e che costituiscono un’eccellenza in tutto il Mondo. Appurato ciò, vediamo come realizzare la nostra torta di ciliegie in padella.

Veramente deliziosa questa torta alle ciliegie con impasto istantaneo da fare in padella senza accendere il forno

Innanzitutto, denoccioliamo le ciliegie e riversiamole in una padella insieme allo zucchero ed al succo di limone. Lasciamo quindi cuocere per 10 minuti e nel frattempo occupiamoci dell’impasto. In una ciotola montiamo le uova e lo zucchero, dopo di che aggiungiamo l’olio di semi, il latte, il lievito e la farina setacciata. Amalgamiamo bene il tutto per far sì che non si formino dei grumi.

Ora non dobbiamo fare altro che aggiungere le ciliegie cotte all’interno del composto e mescolarle bene. A questo punto imburriamo leggermente una padella antiaderente e riversiamoci all’interno tutto il composto. Ricopriamo con un coperchio e cuociamo per circa mezz’ora a fuoco bassissimo, controllando la cottura di tanto in tanto.

Una volta pronta, portiamo la torta su un piatto e cospargiamola con dello zucchero a velo. Per dare un tocco in più si potrebbe anche aggiungere un po’ di panna montata sulla superficie. Quindi, sarà veramente deliziosa questa torta alle ciliegie che conquisterà tutti fin dal primo assaggio.

