Non i soliti jeans, ma questi sono i pantaloni più imperdibili dell’estate, sfinano la pancia e modellano la silhouette

Scegliere i pantaloni giusti per il proprio fisico non è un gioco da ragazzi. Ci sono diversi criteri da considerare, ma che difficilmente noteremo senza l’aiuto di un esperto. Con l’età, ad esempio, capita di accumulare grasso in eccesso soprattutto sulla zona dei fianchi, della pancia, dei glutei e delle cosce.

Ognuno di noi ha il proprio punto debole, quello che ingrassa più facilmente e che non dovremo mai mettere in risalto. Anzi, per cercare di camuffarlo, o comunque di non attirare l’attenzione proprio lì, dovremo aiutarci con l’abbigliamento.

Certamente è più facile scegliere gonne o abiti, i quali, scendendo fluidamente lungo le gambe, non evidenziano esageratamente le forme. In spiaggia, inoltre, invece del solito pareo potremo sfoggiare il copricostume, che è la vera rivelazione di questa estate 2022.

Per quanto riguarda i pantaloni, invece, tutti dovremmo conoscere il modello che, per eccellenza, ci aiuterà a nascondere i chili di troppo. È un modello comodo, versatile e adatto praticamente a tutti, che ci farà sentire più a nostro agio con il nostro corpo, indipendentemente dal grasso in eccesso.

Non i soliti jeans, ma questi sono i pantaloni più imperdibili dell’estate, che sfinano la pancia e modellano la silhouette

I jeans sono comodissimi, ma non sempre valorizzano il nostro fisico. Nonostante siano tra i pantaloni più comodi in assoluto, infatti, i jeans spesso non abbracciano nel modo corretto le nostre forme, anzi, talvolta finiscono per peggiorare la nostra immagine.

Per andare sul sicuro, invece, bisognerebbe optare per i modelli più comodi, quelli morbidi e che non aderiscono sulla pelle. Oltre a ostacolare la circolazione sanguigna, infatti, i pantaloni stretti tendono a mettere in evidenza anche il minimo difetto.

Meglio optare, quindi, per i pantaloni cargo, un ottimo modello che regalerà carattere e stile da vendere. Questo tipo di pantaloni è morbido ma, allo stesso tempo, è anche rigido, il che ci aiuterà a sostenere la pancia.

Pantaloni perfetti per chi ha i fianchi larghi

Oltre ai cargo, un altro ottimo acquisto che dovremmo fare per valorizzare la nostra figura sono i pantaloni baggy. Questi sono caratterizzati dall’essere più ampi in vita e decisamente più stretti verso la caviglia.

Questo gioco di misure, infatti, creerà una sorta di inganno ottico, per cui andremo a valorizzare le curve di fianchi e glutei, mettendo in risalto le forme. In più, la forma asciutta sulle gambe ci aiuterà a sfinare le nostre cosce, che sembreranno subito più fini e lunghe.

Non i soliti jeans, dunque, ma questi sono i modelli più adatti per dare valore alle nostre forme, facendo risaltare tutte le nostre qualità.

