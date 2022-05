Avere un viso tondo o paffuto non è un dramma quando si conoscono i segreti giusti con cui rimediare. Non bisogna necessariamente ricorrere a trattamenti costosi o a chissà quali creme. Anche il trucco può aiutare a ottenere un effetto lifting naturale, senza bisogno di chirurgia estetica.

Con il pennello e il prodotto giusto alle mani, possiamo scolpire il viso a ogni età e ottenere zigomi praticamente disegnati. Probabilmente per questo motivo, il contouring è fra le tecniche di make up più popolari dell’ultimo decennio.

Oggi sono tantissimi i modi di ricrearlo sul proprio viso usando prodotti diversi. Si tratta di terre abbronzanti, prodotti in crema, blush liquidi o polverosi e l’immancabile illuminante.

L’importanza del trucco per scolpire il viso

Chi ricorre al make up lo fa principalmente per se stessa. Truccare viso, occhi o labbra può aiutare ad aumentare la stima e la sicurezza verso di sé. Tra i segreti per risaltare gli zigomi senza filler o chirurgia c’è anche il modo in cui stendiamo il prodotto sculpting.

Usando solo 3 prodotti possiamo scolpire il viso e ottenere un effetto lifting davvero molto naturale. Ma possiamo ottenere praticamente lo stesso effetto impiegando un unico prodotto?

Perché per risaltare gli zigomi senza filler o chirurgia basta evitare questi 3 frequentissimi errori più 2 trucchetti per labbra rimpolpate

La tecnica in questione è il contouring, però in crema. Si tratta di usare un prodotto scuro e cremoso per ombreggiare il viso, normalmente venduto in stick. Se, tuttavia, decidiamo di usare il contouring in crema per scolpire il viso, dobbiamo assolutamente evitare 3 errori:

non bisogna mai applicare il correttore scuro in stick obliquamente sotto lo zigomo. Per scolpirlo, il vero segreto è ricalcarne le forme. Quindi, partire quasi dall’orecchio e accompagnare lo zigomo, terminando leggermente verso l’alto e disegnando una sorta di ala;

quando lo sfumiamo, non bisogna mai andare verso il basso per liftare le guance, ma stendere il prodotto sempre verso l’alto;

se lo applichiamo sulla fronte per rimpicciolirla, non tiriamo una linea netta. Meglio applicarlo disegnando 3 o 4 punti sulle tempie. In questo modo non applicheremo prodotto in eccesso.

Come ingrandire o rimpicciolire le labbra

Gli ultimi 2 trucchetti riguardano il make up delle labbra.

Se vogliamo labbra più voluminose, dobbiamo usare rossetti chiari e prodotti lucidi.

Se, invece, volessimo rimpicciolirle perché troppo carnose, meglio puntare su colori scuri come il borgogna e dal finish matte.

Allo stesso modo, questo è l’incredibile motivo per cui applicare dell’ombretto scuro sulle labbra.

