Servono davvero pochi trucchi per far risaltare la bellezza naturale del viso. Esistono davvero molto tecniche diverse nell’applicazione del make up. Alcune servono a nascondere dei difetti e altre a evidenziare particolari tratti e pregi del viso. Ma la Redazione intende spiegare l’incredibile motivo per cui applicare dell’ombretto scuro sulle labbra. Con questi consigli le labbra acquisteranno un aspetto completamente nuovo. Ecco subito come procedere.

Un ombretto marrone

Questo trucco labbra parte con l’applicazione di un prodotto idratante. L’ombretto è un cosmetico in polvere che tende a seccare le labbra. Per questo motivo consigliamo di partire applicando un burro cacao o un prodotto simile che idrati a fondo le labbra.

Poi bisogna utilizzare un pennello leggermente piatto e morbido come quello solitamente impiegato per stendere il correttore o l’ombretto sulla palpebra mobile. A questo punto bisognerà prelevare poco ombretto scuro e applicarlo sui bordi delle labbra.

Il colore ideale è un marrone caldo ma molto dipenderà dal colore di partenza delle proprie labbra. In genere bisognerà comunque prediligere 2 o 3 tonalità più scure della labbra naturali. L’effetto è estremamente volumizzante ed è l’incredibile motivo per cui applicare dell’ombretto scuro sulle labbra.

Come proseguire

Applicare l’ombretto su tutti i bordi del labbro superiore e inferiore, sfumando leggermente verso l’interno. Al centro delle labbra suggeriamo di applicare un matitone per labbra cremoso e morbido e di un colore abbastanza chiaro.

In questo mondo le labbra non diventeranno ulteriormente secche. Poi basterà un velo di lip-gloss per ricreare il tipico effetto “filler” tanto di moda negli ultimi tempi. Ma ecco come intensificare ancor più l’effetto.

Il correttore

Per ingrandire ancor più le labbra consigliamo di applicare un po’ di correttore sotto i due bordi laterali del labbro inferiore. Poi anche un po’ di correttore proprio sull’arco di cupido. Suggeriamo di usarne uno illuminante in modo da evitare l’utilizzo di altri prodotti in polvere. Per sapere invece in quali punti precisi del viso applicarlo per sembrare più giovani consigliamo la lettura di questo precedente articolo.

Matte o gloss?

Evitando di applicare il gloss è possibile ottenere lo stesso effetto volumizzante ma in versione opaca. Basterà applicare del rossetto matte a lunga tenuta per poter tranquillamente portare questo trucco anche sotto la mascherina. In questo caso occorrerà utilizzarne uno più scuro per l’esterno e uno più chiaro all’interno, magari picchiettato con il dito.