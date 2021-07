Il trucco è il modo più semplice di migliorare piccoli inestetismi e correggere quei difetti che creano tante insicurezze. Basta semplicemente conoscere le tecniche giuste per nascondere brufoli e piccole rughette, sollevare le palpebre cadenti o rendere la pelle più uniforme. Una delle tecniche di trucco più famose è il contouring make up. Grazie ad esso bastano soli 3 prodotti per scolpire il viso e ottenere un meraviglioso effetto lifting naturale. In molte non sanno, però, che esistono almeno 3 varianti del contouring che hanno sul viso effetti completamente diversi.

Con gli stessi prodotti è possibile avere 3 risultati diversi

I prodotti in questione sono un correttore scuro in stick per contouring, un correttore liquido illuminante e un blush in crema. Per ricreare sul viso un “contouring sollevante” bisogna applicare il correttore scuro in stick appena sotto lo zigomo e fino all’inizio dell’orecchio. Non bisogna invece arrivare sulla guancia, perché altrimenti il viso perde l’effetto di uno zigomo sollevato.

Tracciare anche una linea all’estremità finale dell’occhio come a voler disegnare una riga di eyeliner e scurire l’inizio della fronte. Appena sopra la riga marrone scura dello zigomo applicare un po’ di blush in crema e subito sopra un correttore illuminante. Ora sfumare il tutto ed ecco ottenuto l’effetto ottico di un viso sollevato.

Per un viso più arrotondato e zigomi tondi

Non tutti hanno bisogno di sollevare o allungare il viso. Chi ha già un viso sfilato ha esattamente l’esigenza opposta e magari cerca di addolcire alcuni tratti del viso. Per farlo basta disegnare con il correttore scuro una sorta di “C” che parte da appena sotto l’occhio e arriva sotto lo zigomo.

Poi riempirla con il correttore chiaro e applicare il blush su naso e sui due lati del viso appena vicini a questo. Sfumare il tutto per ottenere un perfetto “contouring arrotondante”.

Bastano soli 3 prodotti per scolpire il viso e ottenere un meraviglioso effetto lifting naturale

L’ultima tipologia di contouring per un effetto liftante naturale è il “contouring per scolpire”. Bisognerà usare il correttore scuro a partire da sotto il sopracciglio e arrivando fino quasi al bordo della bocca, tracciando una “S”. Scurire tutta l’attaccatura dei capelli e appena sotto il mento.

Applicare sopra la linea tracciata sollo zigomo il blush in crema e sotto la riga il correttore chiaro. Tracciare due linee con il correttore scuro ai bordi del naso e illuminare tutta la parte centrale. Dopo aver sfumato l’effetto sarà un viso perfettamente scolpito.

Approfondimento

Ecco invece come sollevare la zona delle tempie usando sempre e solo questi 3 cosmetici.