Capita a tutti di fare le ore piccole, di non riposare abbastanza e svegliarsi al mattino con lo sguardo svigorito e il viso segnato dalla stanchezza. Il make-up serve a rimediare a questa e a tante altre situazioni simili. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno come bisogna applicare il correttore in questi punti precisi del viso per apparire più radiose.

Occhio alla scelta del colore

Prima di vedere dove applicare il correttore, bisogna fare una premessa. Individuare il colore più esatto di correttore non solo è una buona partenza, ma rappresenta anche una buona metà dell’operazione. Correttori troppo scuri, troppo chiari o della consistenza sbagliata, ci fanno ottenere esattamente l’effetto opposto. Sempre meglio, quindi, dedicare estrema cura e il giusto tempo alla scelta del correttore.

Per coprire i segni della stanchezza sul viso, il correttore non deve essere eccessivamente pastoso e sarebbe da evitare possibilmente quello in crema. Meglio un correttore liquido, dotato del suo apposito dosatore, per applicare il make-up nel modo corretto e ottenere l’effetto sperato.

Dove applicare il correttore per apparire dall’aspetto più fresco

Il giusto correttore illumina il viso e lo rende grandemente raggiante. Ma, bisogna applicare il correttore in questi punti precisi del viso per apparire più radiose. Con l’apposito applicatore o con l’aiuto di un pennello da make-up, applicare un correttore leggermente più chiaro della propria pelle. Il primo punto è il bordo esterno dell’occhio, secondo una sorta di triangolo immaginario che si allunga dall’occhio al sopracciglio.

Poi, applicare il correttore ai due bordi esterni delle labbra, come a voler marcare la linea obliqua del labbro inferiore. Un puntino di correttore nell’angolo interno dell’occhio e appena sotto lo zigomo. In ultimo, su occhiaie e bordo esterno del naso, esattamente nell’incavo naturale del naso. Stendere, a questo punto, un velo uniforme di fondotinta del colore della propria pelle. Il viso sarà luminoso e riposato e un po’ di eye-liner e di mascara coroneranno il tutto.