Cucinare richiede tanta passione ma anche molta pazienza. È necessario trovare sempre il giusto equilibrio tra i diversi sapori e le varie consistenze.

Ma sappiamo benissimo che spesso, in cucina, le aspettative non corrispondono alla realtà e che il risultato finale non è sempre soddisfacente. Questo succede anche quando abbiamo eseguito alla perfezione tutti i passaggi previsti dalla ricetta e rispettato i tempi di cottura. Basta anche una piccola distrazione per combinare un vero e proprio disastro (cottura sbagliata, troppo sale, ecc.). Ma attenzione, utilizzando delle piccole astuzie, molte preparazioni potrebbero essere salvate. Ad esempio, un sugo troppo bruciato è facile da recuperare se si utilizza questo semplice trucchetto.

Per rimediare ad un sugo troppo salato basta solo questo efficacissimo trucchetto senza ricorrere a zucchero o patata

Un ingrediente che non manca mai nella nostra dispensa è il sale. Un prodotto economico, in grado di insaporire tutte le nostre pietanze. Tuttavia, durante la preparazione del pranzo o della cena, può capitare una piccola disattenzione. Ecco che abbiamo esagerato con il sale.

Se abbiamo commesso questo errore con l’acqua di cottura della pasta, basterà solo aggiungere un altro pochino di acqua in pentola.

Ma se abbiamo aggiunto troppo sale nel sugo? Anche in questo caso non dobbiamo assolutamente disperarci, perché ci sono delle soluzioni molto semplici che salveranno il nostro condimento.

Infatti, per rimediare ad un sugo troppo salato basta solo questo efficacissimo trucchetto senza ricorrere a zucchero o patata.

L’ingrediente da utilizzare è il pane, fresco o raffermo, poco importa. Lasciato nella pentola di cottura eliminerà il sale in eccesso, agendo proprio come una carta assorbente. Questo rimedio è anche molto utile per le zuppe e le minestre. Una volta terminata la cottura del sugo, eliminiamo il pezzo di pane e condiamo la pasta.

Qualche consiglio in più per risolvere il problema

Nelle righe precedenti abbiamo svelato un piccolo stratagemma, molto utile per cercare di rimediare al fastidioso problema del sugo troppo salato.

Ma ricordiamo che le nonne ci hanno anche insegnato che per contrastare la sapidità del sugo si deve aggiunge lo zucchero. Ma facciamo attenzione a non esagerare perché potremmo cadere nell’errore opposto.

Per rimediare al sugo troppo salato possiamo anche utilizzare un altro rimedio della nonna. Laviamo una patata, eliminiamo la buccia e aggiungiamola al nostro condimento. Lasciamola in pentola fino alla fine della cottura. La patata riuscirà ad assorbire il sale, salvando il nostro sugo.

Approfondimento

