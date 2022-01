È arrivato il momento giusto per dimagrire e tornare in forma velocemente con qualche esercizio utile da fare in casa e in poco tempo

Siamo nei primi giorni del 2022 e non possiamo che dare una svolta positiva alla nostra vita dedicando un po’ di tempo per tornare in forma in previsione dell’estate. Iniziare adesso sembrerà presto per alcuni, ma pian piano e soprattutto senza stress, un po’ di attività sportiva può farci solo bene.

I lati positivi si possono riscontrare non solo con un girovita più piccolo, pelle più tonica e qualche muscolo ma soprattutto si scaricano tutte le energie negative della giornata. Una vera palestra per la mente che ci aiuta a star bene psicologicamente e poi fisicamente.

Quindi è proprio arrivato il momento di dimagrire e tornare in forma velocemente con qualche esercizio utile da fare in casa in poco tempo.

Come allestire una piccola palestra in casa con un budget ridotto

Prima di iniziare a vedere cosa occorre, è necessario dedicarsi ad un programma di pianificazione per un allenamento adatto alle proprie esigenze. Per essere chiari, se si vuol mettere massa, avremo bisogno dei manubri, mentre se invece si vuol tonificare andranno bene gli esercizi a corpo libero e così via.

Non occorrono molti spazi, gli attrezzi possono essere spostati manualmente e facilmente in ogni angolo della casa. Occorrono invece, almeno 30 minuti della nostra giornata per poter allenarsi tra risveglio muscolare ed esercizi. Nel giro di poche settimane, bruciando molte calorie e rilassando la mente nello sport, si potrà notare una netta differenza che farà da sprono a continuare ad allenarsi.

Il primo attrezzo, il più ambito da tutti è il tapis roulant. Sul mercato ci sono di varie taglie e fasce di prezzo, ma si può aggirare l’ostacolo con una corsa sul posto o sotto casa. La corsa è molto importante per tonificare le gambe e riattivare la circolazione, oltre che a perdere peso senza troppi sforzi.

Per allenare la muscolatura di addome, spalle e braccia ci potrà servire una panca con manubri. La panca è perfetta per poter allenare l’addome ma può essere utilizzata anche per i vari esercizi. Ad esempio con i manubri per la muscolatura degli arti superiori.

La panca potrebbe essere sostituita da un comune tappetino da yoga per provare a fare gli addominali da terra. Mentre per i manubri, si potrà optare per delle bottiglie di plastica con un’impugnatura comoda, ricolme di sabbia.

Altro esercizio utile per tonificare gambe e glutei può essere lo step. Uno scalino su cui salire e scendere in vari posizioni. Da non dimenticare che salire e scendere di corsa le scale di casa può essere una valida sostituzione dell’attrezzo.

Ma ci sono altri attrezzi come le fasce elastiche che sono perfetti per chi vuole cimentarsi in un allenamento completo e a corpo libero. Oppure la fitness ball o ancora il tappeto elastico jump e così via.

