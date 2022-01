Mancano pochissimi giorni alla scadenza del termine per la candidatura al maxi concorso che permette l’accesso a una serie di istituzioni pubbliche. A seconda del profilo, possono partecipare candidati con diversi titoli di studio. Per alcuni sarà necessaria solo una prova scritta. Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi scappare. Anche perché scade tra pochi giorni il maxi concorso in una Regione alla ricerca di 1.170 dipendenti pubblici a tempo indeterminato con laurea, diploma o terza media.

Tutti i posti disponibili

In buona sostanza i 1.170 posti richiesti fanno in realtà parte di 5 bandi diversi di cui avevamo già parlato in diversi articoli precedenti.

Due bandi fanno riferimento a ben 1.024 posti nei Centri per l’Impiego della Regione Sicilia di cui avevamo già accennato tutti i dettagli.

Altri due offrono 100 posti nell’Amministrazione Regionale, mentre il quinto promulga la ricerca di 46 Agenti Forestali elevabili a 600. I profili disponibili nei Centri per l’Impiego sono 8 e vanno dalla fascia più alta destinata ai soli laureati ad una media a cui possono accedere i diplomati.

Per quanto riguarda gli Agenti Forestali, i vincitori del concorso rientreranno in una graduatoria da cui il corpo potrà attingere nei 5 anni successivi per coprire gli attuali 600 posti vacanti. In questo caso, è sufficiente essere in possesso del diploma di terza media.

Invece, il profilo nell’Amministrazione Regionale rientra nella categoria D e, per accedervi, è necessario aver conseguito la laurea. All’interno dei due relativi bandi rientrano 7 profili di funzionari pubblici.

Tutti i posti di lavoro offerti hanno sede in Sicilia, ma i partecipanti possono essere residenti in qualsiasi altra Regione italiana.

Come detto, a seconda del profilo a cui vogliamo candidarci, avremo bisogno di un titolo di studio specifico. Allo stesso tempo, non ci sono limiti d’età, se non per il Corpo Forestale. In questo caso, possono partecipare solo candidati che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. D’altro canto, per partecipare al concorso sarà necessario passare solo una prova scritta, insieme a una valutazione attitudinale al servizio e dell’idoneità psicofisica. Lo stesso vale per i concorsi dell’Amministrazione Regionale, che prevede un questionario su diverse materie.

Invece, il concorso dei Centri per l’Impiego prevede una prova preselettiva per il profilo di categoria D. Per i profili C i candidati dovranno rispondere a 60 domande in una prova scritta.

Per sapere quali materie saranno incluse nelle varie prove e avere maggiori informazioni, si dovranno consultare i relativi bandi. Bisogna sbrigarsi, però, perché la domanda andrà presentata entro le 23:59 del 28 gennaio 2022 per via telematica. Basterà entrare sul sito dedicato e candidarsi usando SPID e PEC.

