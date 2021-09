È capitato a tutti almeno una volta nella vita, per distrazione o inesperienza, di sbagliare i tempi di cottura. La fiamma troppo alta, la temperatura del forno errata o semplicemente abbiamo dimenticato di mescolare il sugo in fase di cottura. Basta una piccola distrazione per combinare un vero e proprio disastro. Cibi troppo cotti, odore di bruciato per tutta la casa e pranzo rovinato. La prima cosa che vorremmo fare è quella di buttare via tutto e cambiare menù. Ma in realtà ci sono dei piccoli trucchetti che le nostre nonne conoscono bene e che aiutano a recuperare ogni tipo di preparazione.

Un piatto tipico italiano

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo soffermarci su uno dei disastri più comuni in cucina: il sugo bruciato.

Il sugo è una prelibatezza tipica italiana ottenuta dalla cottura dei pomodori. Un piatto della tradizione molto amato dai turisti e copiato in molti ristoranti del Mondo.

Il pomodoro è considerato il re dell’orto, con il 95% di acqua e solo 18 calorie per 100 grammi, è un alimento sempre presente sulle nostre tavole. Ricco di vitamine, minerali e preziosi nutrienti. Anche se in pochi sanno che mangiare pomodori non maturi può provocare dei problemi alla salute.

Come affermato poc’anzi il sugo è uno dei piatti tipici italiani. Una ricetta semplice, caratterizzata da pochissimi ingredienti, ma che, alle volte, può essere insidiosa. Infatti non tutti sanno che per cucinare un sugo perfetto come da tradizione bisogna utilizzare questa varietà di pomodori saporiti e succosi. Ma ricordiamo anche, che l’alta concentrazione di acidità di questo ortaggio, può compromettere le nostre preparazioni.

Le nonne lo sanno bene che per recuperare un sugo bruciato basta solo un semplice trucchetto

Per preparare il sugo, la ricetta è molto semplice. Ma facciamo attenzione perché l’errore può essere sempre dietro l’angolo. Non sono solo i pomodori sbagliati o l’acidità a rendere questa preparazione un vero e proprio disastro, ma stiamo attenti anche a mescolarlo spesso per evitare che si bruci e si attacchi al fondo della pentola. Ma cosa possiamo fare in questi casi?

Infatti, le nonne lo sanno bene che per recuperare un sugo bruciato basta solo un semplice trucchetto. Quando ci accorgiamo dell’errore, spegniamo subito il fuoco e togliamo la pentola dal fornello. Aspettiamo qualche minuto evitando di mescolare. Ora spostiamo il sugo in un’altra pentola, facendo attenzione a non raschiare il fondo bruciato. Aggiungiamo dell’altra salsa o pomodoro, un pizzico di zucchero e continuiamo la cottura.

Un metodo facile e veloce per evitare di buttare via il pranzo o la cena.

