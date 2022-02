Con la pasta sfoglia possiamo realizzare moltissimi piatti veloci e sfiziosi. Questo prodotto è ormai indispensabile e presente nei frigoriferi di moltissime persone, proprio perché con esso possiamo realizzare piatti salva cena in pochissimo tempo.

Basta davvero poco per realizzare una torta salata deliziosa o delle sfogliatine irresistibili. Ecco, dunque, che sarà sufficiente aprire il frigorifero e dare spazio alla fantasia, usando gli ingredienti che abbiamo a disposizione.

Con questa ricetta vogliamo proporre una torta salata ricca di sapore e molto semplice da realizzare utilizzando uno straordinario ortaggio di stagione: gli spinaci.

Se nominiamo gli spinaci pensiamo subito al binomio con la ricotta. Oggi invece prepareremo una pietanza diversa, anche dalla solita torta salata con patate e broccoli.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

250 g di spinaci;

120 g di stracchino;

100 g di prosciutto cotto;

100 ml di panna da cucina;

50 g di formaggio grattugiato;

2 uova;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per questa squisita torta salata facile e veloce non servono ricotta, broccoli o patate ma gli spinaci e un formaggio cremosissimo

Laviamo e puliamo gli spinaci, dopodiché trasferiamoli in una pentola piena d’acqua leggermente salata. Facciamoli sbollentare per 15 minuti, in modo che possano ammorbidirsi, e scoliamoli per far perdere loro tutta l’acqua in eccesso. Intanto, preriscaldiamo il forno ventilato a 200 gradi.

Rompiamo le uova in un recipiente e sbattiamole con una frusta. Aggiungiamo la panna, il sale e il pepe. Tritiamo grossolanamente gli spinaci usando un mixer, dopodiché uniamoli, insieme al formaggio grattugiato, agli altri ingredienti.

Dopo aver tagliato a pezzetti lo stracchino e il prosciutto cotto, aggiungiamoli al composto finché gli ingredienti saranno ben amalgamati tra loro. Stendiamo il rotolo di pasta sfoglia e trasferiamolo sullo stampo ricoperto da carta forno.

Bucherelliamo la pasta sfoglia con i rebbi di una forchetta e versiamo al suo interno il ricco ripieno. Quando il forno sarà ben caldo, inforniamo la torta e facciamola cuocere per 25 minuti.

Consigli

Per questa squisita torta salata facile e veloce bastano davvero pochissimi ingredienti. Con la pasta sfoglia possiamo anche realizzare un classico strudel oppure prepararlo in versione salata per stupire gli ospiti in un attimo.

Se cerchiamo un sapore più deciso, sostituiamo lo stracchino con il gorgonzola. La creatività in cucina è la chiave per realizzare piatti straordinari anche con budget limitati.

