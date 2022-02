La frittura è uno dei metodi di cottura più gustosi da usare in cucina. Un peccato di gola da concedersi in determinate occasioni, nonostante gli alimenti fritti siano molto calorici e, spesso, difficili da digerire.

Pensiamo alle patatine, al pesce, o, ancora, ad una succulenta cotoletta. Sono piatti che andrebbero mangiati ancora caldi e fumanti. Aspettare troppo tempo, vorrebbe dire portare in tavola un fritto molliccio, unto e poco croccante.

Ecco il trucchetto per far tornare la frittura avanzata croccante ed invitante più un metodo per conservarla

È capitato a tutti di avere della frittura avanzata, oppure, per accelerare i tempi, volerla preparare in anticipo.

Ma come possiamo evitare di portare in tavola un fritto avanzato gommoso e molle? L’impresa non è ardua e impossibile come si potrebbe pensare. Prima di tutto dobbiamo fare attenzione al momento della cottura e mettere in pratica una serie di accorgimenti fondamentali.

Ad esempio, possiamo utilizzare dei prodotti freschi e non congelati. È anche necessario scegliere un olio adatto, che sia stabile e mantenga un punto di fumo elevato.

Per far tornare il fritto croccante possiamo rifriggerlo nuovamente. Basteranno solo pochi minuti, purché l’olio sia ben caldo. Oppure utilizzare il microonde e lasciare che gli alimenti si scaldino a temperatura bassa e solo per pochi secondi.

Ma ecco il trucchetto per far tornare la frittura che ci è avanzata ancora golosa e stuzzicante che molti non si aspettano.

Utilizziamo la friggitrice ad aria, un valido strumento sia per cuocere che per scaldare. Basterà distribuire gli alimenti nel cestello, senza sovrapporli. Ora lasciamo riscaldare per circa 5 minuti. A metà cottura ricordiamo di scuotere il cestello. L’aria calda renderà il fritto croccante al punto giusto.

Un ultimo consiglio. Per ottenere un ottimo risultato finale, evitiamo di riempire il cestello.

Ma come possiamo conservare la frittura

Nelle scorse righe abbiamo spiegato come rendere un fritto avanzato di nuovo croccante. Ora vedremo come conservarlo al meglio.

Il metodo è molto semplice. Basterà scegliere il giusto contenitore. Il vetro è il materiale più idoneo.

La chiusura ermetica, poi, non lascerà passare l’umidità e farà in modo che l’odore del fritto non si espanda per tutto il frigo.

Prima di conservare i nostri alimenti, cerchiamo di ripulirli da tutte le salse utilizzate o dai condimenti. Ad esempio maionese, ketchup, salsa barbecue, ecc.

