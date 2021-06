Con l’arrivo della stagione calda cambiano le nostre preferenze in fatto di cibi. Spesso abbiamo voglia di cibi semplici e poco complessi e oggi la Redazione vuole consigliare una ricetta sfiziosa. Perfette per un pranzo leggero o per un aperitivo in compagnia, questo piatto ci regalerà grandi soddisfazioni. Si sciolgono in bocca e sono davvero irresistibili queste golose sfogliatine filanti che si preparano in un attimo e con pochissimi ingredienti.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

2 zucchine grandi;

300 gr. di caciocavallo;

12 pomodori ciliegino;

100 gr. di formaggio grattugiato;

olio evo q.b.;

erbe aromatiche a piacere q.b.;

pepe q.b.;

sale q.b.

Per preparare le nostre sfogliatine è necessario estrarre dal frigo i rotoli di pasta sfoglia almeno 20 minuti prima della preparazione.

Trascorso questo tempo, srotoliamoli e dividiamoli a metà nel senso della larghezza e facendo 3 tagli nel senso della lunghezza. In questo modo, dovremo ottenere 6 rettangoli per rotolo. Con i rebbi di una forchetta bucherelliamo la superficie della pasta sfoglia e lasciamola riposare per circa 10 minuti.

Nel frattempo, laviamo sotto l’acqua corrente le zucchine, asciughiamole e rimuoviamo le estremità. Con l’aiuto di una mandolina creiamo delle fettine sottili e mettiamole in una ciotola. Aggiungiamo alle zucchine a fette, il sale e il pepe. Laviamo e tritiamo le erbe aromatiche scelte, possono essere salvia, timo e rosmarino. Uniamole alle zucchine e amalgamiamo il tutto.

Preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180 gradi e prepariamo una leccarda foderata con carta forno. Adagiamo su questa i rettangoli di pasta sfoglia distanziandoli leggermente l’uno dall’altro. Grattugiamo il caciocavallo sulla sfoglia e mettiamo un po’ di zucchine sopra lasciando un centimetro dai bordi. Tagliamo a metà i pomodori ciliegino e mettiamoli sulle zucchine. Versiamo sopra le sfoglie un filo d’olio e spolverizziamo con il formaggio grattugiato. Inforniamo le nostre sfogliatine e facciamole cuocere per circa 15 minuti.

Consigli

Possiamo sostituire il formaggio caciocavallo con un qualsiasi formaggio a pasta filata come ad esempio la mozzarella o il provolone. Terminata la cottura delle sfogliatine in forno, la Redazione consiglia di lasciarle riposare con lo sportello chiuso per un paio di minuti. Serviamole ben calde per godere appieno della loro golosità e croccantezza.

