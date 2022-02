Altro che integratori e proteine, per aumentare la massa muscolare a casa e velocemente basterebbe questo semplice esercizio

Se esistesse un metodo per accrescere del 10 percento la propria forza fisica e muscolare, con un solo esercizio da pochi secondi al giorno, sarebbe un’affermazione credibile?

Molti lettori probabilmente penserebbero a un vaneggiamento o a una fake news. Ebbene potrebbero rimanere stupiti. Una ricerca di alcuni studiosi australiani e giapponesi ha infatti dimostrato che sarebbero sufficienti solo tre secondi al giorno. Ma serve l’esercizio giusto.

Sarebbe una scoperta rivoluzionaria per chi ha poco tempo per fare esercizio. Il team di ricerca della Edith Cowan University e della Niigata University of Health and Welfare ha condotto lo studio su 39 ragazzi.

Si tratta di studenti universitari sani, che hanno eseguito un particolare esercizio al massimo sforzo per loro fattibile. Hanno dovuto ripetere la cosa per cinque giorni la settimana per un mese. La particolarità è che è stato sufficiente, ai fini dello studio, effettuare l’esercizio per soli tre secondi al giorno.

I risultati dimostrerebbero un aumento considerevole della massa muscolare. Altro che integratori e proteine. Ma quale sarebbe questo esercizio all’apparenza miracoloso?

Tecnicamente, l’esercizio eseguito è un singolo sollevamento per i bicipiti. Va bene uno qualunque dei tre modi “classici”: curl isometrico oppure concentrico o eccentrico. Lo scopo è, però, effettuarlo con il massimo dello sforzo.

Per capire se l’esperimento avesse funzionato, gli studiosi hanno misurato la forza massima sviluppata da ogni soggetto prima e dopo il percorso. Allo stesso modo, hanno verificato con un gruppo di controllo di 13 studenti che non hanno effettuato alcun esercizio. I risultati sono a dir poco sorprendenti.

La scoperta sta nell’esatto esercizio che darebbe il beneficio maggiore di tutti. Si potrebbe pensare che il classico sollevamento del manubrio sia l’esercizio migliore, ma in realtà non è così.

Il momento di massima efficacia è il cosiddetto curl eccentrico. Si tratta dell’esercizio con il quale si allunga il braccio abbassando il manubrio. Quindi, non il sollevamento in sé, quanto piuttosto la “discesa”. In realtà, tutti e tre gli esercizi forniscono benefici alla massa, ma il curl eccentrico è quello che fa di più anche per la forza muscolare.

Chi ha eseguito quell’esercizio avrebbe visto infatti un aumento dell’11,5% della propria forza, eseguendo l’esperimento per soli 3 secondi al giorno per un mese. Sessanta secondi in tutto. Si tratta di risultati particolarmente utili e importanti per gli anziani, che possono così allenarsi per pochissimo tempo avendo comunque ottimi risultati e contrastare così gli effetti dell’invecchiamento.

