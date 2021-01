Le girelle sono un antipasto goloso ed invitante che, tendenzialmente, vengono realizzate con la pasta sfoglia. Proprio essa le rende friabili e, di conseguenza, anche difficili da servire magari ad un aperitivo da consumare stando in piedi. Con la ricetta che vogliamo proporre oggi vedremo come realizzare delle girelle soffici ed inimitabili con un impasto perfetto, nello specifico, vediamo come prepararle nella versione alla pizzaiola.

Ingredienti per la salsa di pomodoro

150 gr. di passata di pomodoro;

40 gr. di olio evo;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.;

3 foglie di basilico fresco.

Ingredienti per le girelle

500 gr. di farina manitoba;

15 gr. di lievito;

220 gr. di latte parzialmente scremato;

200 gr. di mozzarella;

2 cucchiaini di zucchero;

un cucchiaio di sale;

olio q.b.;

origano q.b..

Realizzare la salsa di pomodoro

Per preparare una semplicissima salsa di pomodoro, pulire uno spicchio d’aglio e farlo rosolare in una casseruola con un po’ olio. Una volta dorato, rimuovere lo spicchio d’aglio ed aggiungere la passata di pomodoro. Salare a piacere e, a metà cottura, aggiungere 3 foglie di basilico. Far cuocere la salsa per circa 30 minuti a fuoco medio, farla raffreddare e rimuovere le foglie di basilico. Nel frattempo, realizziamo l’impasto per le girelle.

Realizzare l’impasto

Per realizzare l’impasto delle girelle, far scaldare il latte per intiepidirlo (attenzione, non deve bollire) e prelevarne un quarto per far sciogliere al suo interno il lievito. Tagliare a filetti sottili la mozzarella e metterla da parte. In una ciotola capiente, mettere la farina manitoba, il lievito sciolto, il latte scaldato rimanente, lo zucchero, il sale e la mozzarella. Lavorare bene l’impasto con le mani finché risulterà morbido e compatto. Coprire la ciotola con la carta trasparente e lasciar lievitare per circa 1 ora. Trascorso il tempo, l’impasto sarà ben lievitato. A questo punto, dividere in due l’impasto e, con l’aiuto di un matterello stendere la pasta cercando di conferirgli una forma rettangolare: in caso di difficoltà, aiutarsi a definire i contorni con una rotellina. Ripetere la procedura per la metà dell’impasto avanzato.

Comporre le girelle

Con un cucchiaio, mettere la salsa di pomodoro sull’impasto steso e distribuirla in maniera uniforme. Versare sulla salsa un filo d’olio ed aggiungere una bella spolverata di origano. Arrotolare con delicatezza la pasta facendo attenzione a non far fuoriuscire il condimento. Avvolgerla nella pellicola e farla riposare nel freezer per almeno 20 minuti. Una volta che si sarà leggermente solidificata, sarà possibile tagliare la pasta e realizzare le girelle. Intanto, accendere il forno a 200 gradi ventilato. Tagliare delle fette dello spessore di circa 1 centimetro e sistemarle su una placca foderata con carta forno. Riporle distanziate a sufficienza da non farle attaccare: bisogna considerare che tenderanno a crescere. Far cuocere per 15 minuti circa e sfornare. Abbiamo visto come realizzare delle girelle soffici ed inimitabili con un impasto perfetto: bisogna provarle per capire di non poterne più fare a meno.

