L’autunno ci regala ortaggi straordinari e ricchi di elementi preziosi per il nostro organismo. Infatti, chi pensa che le stagioni fredde siano prive di verdura e frutta deliziosa si sbaglia di grosso.

In autunno possiamo gustare le verdure crucifere che sono il cavolo cappuccio, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles, verza, broccoli e tanti altri.

Oggi la nostra attenzione vuole concentrarsi proprio su quest’ultimo ortaggio: i broccoli. Quando acquistiamo i broccoli dobbiamo pulirli attentamente prima di cucinarli. Forse non tutti ci prestano attenzione, ma questo ortaggio possiede una struttura che favorisce la permanenza di alcuni parassiti al suo interno.

Per questo motivo è molto importante pulire bene questa verdura prima di cucinarla.

Infatti, per pulire i broccoli eliminando velocemente vermi e parassiti bastano 2 insospettabili trucchetti che nessuno usa mai.

Chi dice che i broccoli non possono diventare deliziosi?

Sfortunatamente, sono verdure poco amate, ma in realtà con i broccoli possiamo preparare pietanze squisite. Ad esempio, i broccoli non sono mai stati così golosi come in questo cremosissimo e irresistibile primo piatto pronto in soli 15 minuti.

Per renderli appetitosi basta poco, infatti nessuno odierà più i broccoli se li cucina così perché diventano super golosi ed invitanti in soli 20 minuti.

Infine, dobbiamo sapere che chi non cucina così i broccoli non sa che si perde una vera e propria delizia che sta già conquistando tutti.

Spesso basta davvero poco per portare a tavola un buon piatto e qui abbiamo voluto dare delle idee. Adesso entriamo nel vivo dell’articolo e spieghiamo come lavare al meglio i broccoli per eliminare ogni traccia di parassiti.

Passare semplicemente i broccoli sotto l’acqua corrente dopo averli acquistati purtroppo non è sufficiente. Innanzitutto, eliminiamo le parti in eccesso come la parte dura del gambo e ricaviamo gli alberelli. A questo punto possiamo procedere per assicurarci di mangiare broccoli davvero puliti.

Quello che dobbiamo fare è immergere le parti buone del broccolo in una soluzione di acqua e aceto. La proporzione è una tazza d’aceto per mezzo litro d’acqua.

Lasciamo i broccoli in ammollo per almeno 20 minuti prima di scolarli e sciacquarli sotto abbondante acqua corrente. Questo ci permetterà di eliminare ogni verme o parassita presente nei broccoli.

Acqua e sale

Se non vogliamo usare l’aceto, altrettanto efficace è il sale. Aggiungiamo in un litro d’acqua un cucchiaio di sale. Mettiamo i broccoli in ammollo e lasciamoli riposare per circa mezz’ora.

Infine, risciacquiamoli accuratamente prima di farli cuocere. In questo modo non rimarranno tracce di vermi o parassiti e potremo assaporare i nostri broccoli in sicurezza.

Consiglio

Se abbiamo una spazzolina a setole morbide possiamo usarla dopo l’ammollo per pulire il broccolo. Basterà passarla con delicatezza, in modo da non danneggiare le parti dell’ortaggio, mentre lo risciacquiamo sotto l’acqua corrente.