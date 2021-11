I broccoli sono verdure tipiche di questo periodo. Sfortunatamente sono in molti a non amarli particolarmente, nonostante siano molto importanti per la nostra salute.

Tuttavia, chi non ama i broccoli dovrà ricredersi dopo averli cucinati in questo modo super goloso e davvero irresistibile.

Per fortuna ci sono molte modalità per cucinare i broccoli, in modo da renderli davvero irresistibili. Spesso è sufficiente una buona idea per portare a tavola un piatto ricco di gusto.

Infatti, chi non cucina così i broccoli non sa che si perde una vera e propria delizia che sta già conquistando tutti. Per realizzare questo piatto ci basteranno pochissimi ingredienti e davvero poco tempo.

Se vogliamo saperne di più sugli ingredienti e la preparazione di questo piatto straordinario consigliamo di continuare a leggere questo articolo.

Ingredienti

150 grammi di broccoli;

250 grammi di squacquerone;

100 grammi di prosciutto cotto;

3 uova medie;

120 ml di latte;

60 grammi di farina 00;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Iniziamo lavando delicatamente il broccolo. Mondiamolo, poi, e con un coltello tagliamo molto finemente le cimette. Trasferiamole in una padella capiente con un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungiamo anche mezzo bicchiere d’acqua, saliamole e facciamole scottare per qualche minuto finché non si saranno ammorbidite.

Rompiamo, quindi, le uova in una ciotola, aggiungiamo sale e pepe e sbattiamole. Poco alla volta aggiungiamo il latte, un altro po’ di sale e poi la farina. Quando avremo ottenuto un composto cremoso ed omogeneo sarà pronto.

A questo punto possiamo unire i broccoli ed amalgamarli per bene al composto. Prendiamo una padella antiaderente e oliamola leggermente. Quando sarà ben calda, preleviamo un mestolo generoso di composto e stendiamolo al centro della padella. Facciamo cuocere le frittatine 3 minuti per lato e ripetiamo il procedimento fino a quando avremo esaurito gli ingredienti.

Per finire, farciamo le frittatine. Quindi stendiamoci sopra una fetta di prosciutto cotto, spalmiamo un cucchiaio generoso di squacquerone ed arrotoliamole. Possiamo servirle come antipasto o come secondo piatto che farà perdere la testa a tutti i commensali.

Consigli

Il rotolo di frittata ai broccoli non solo è un piatto davvero goloso, ma anche estremamente personalizzabile. Noi abbiamo scelto lo squacquerone e il prosciutto per farcirlo, ma possiamo farlo con gli ingredienti che più amiamo.

Ad esempio, si sposano perfettamente con i broccoli il lardo e la pancetta. Invece, al posto dello squacquerone, possiamo scegliere la ricotta.